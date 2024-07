Delfina del Belgio, il look per la Festa Nazionale

C'è chi lo ha definito "insolito", o addirittura "inappropriato". E chi ha persino scritto editoriali sul look di Delfina del Belgio per la Festa Nazionale, che sembra dover passare alla storia come "l'abito più controverso sfoggiato da una Reale". Eppure, il significato del suo look non è così banale né scontato. Addirittura interattivo, con un omaggio al padre Alberto II. E l'idea di omaggiare i giovani stilisti del Belgio.