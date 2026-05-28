Francesca Ferragni: “Le mamme hanno bisogno di tempo per sé, per stare bene”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - David Lloyd Clubs Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ci racconta di Glow&Go Mums , un percorso pensato per adattarsi ai ritmi reali delle mamme e alla loro quotidianità. Il format integra sessioni di padel, corsi di fitness, allenamenti outdoor e attività lifestyle, dando vita ad un’esperienza dinamica, accessibile e coinvolgente, che nasce dalla sua personale esperienza di mamma.

Ora, Francesca Ferragni ha trovato il giusto spazio per il suo format, Glow&Go Mums, grazie ai David Lloyd Clubs, in particolare presso la struttura di Milano Malaspina. Insieme, hanno dato forma al Mum Club, un’esperienza che rimette al centro il tempo delle mamme.

In occasione della Festa della Mamma, David Lloyd Clubs e Milano Malaspina hanno infatti presentato il Mum Club, una nuova iniziativa dedicata al benessere e alla socialità delle mamme, pensata per offrire uno spazio concreto in cui ritrovare energia, equilibrio e tempo per sé.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un ambiente in cui le madri possano prendersi cura di sé, ritrovare equilibrio psicofisico e sentirsi parte di una community autentica e accogliente, sapendo al tempo stesso che i propri figli sono accolti e seguiti all’interno del DL Kids, uno spazio dedicato e stimolante in cui possono giocare e vivere esperienze educative sotto la supervisione di personale qualificato.

Il Mum Club nasce da un bisogno diffuso tra molte mamme: avere un luogo in cui non sentirsi sole, potersi raccontare liberamente e costruire relazioni vere con altre donne che condividono esperienze simili.

Più che un semplice programma di allenamento, il Mum Club è uno spazio di accoglienza e connessione, dove il benessere viene inteso nella sua dimensione più ampia: fisica, mentale ed emotiva. Al centro dell’iniziativa c’è un nuovo approccio al benessere femminile, che valorizza il tempo personale delle mamme, riconoscendo la cura di sé come elemento essenziale per il proprio equilibrio e per una maternità più consapevole.

Da qui è nata la collaborazione con Francesca Ferragni, come lei stessa ci ha raccontato.

Partiamo dal tuo format Glow&Go Mums: di cosa si tratta e come nasce questa idea?

Glow&Go Mums è un incontro pensato per le mamme, un appuntamento più o meno mensile dove possiamo allenarci, rilassarci e prenderci del tempo per noi stesse senza dover pensare all’organizzazione dei bambini. I piccoli vengono accuditi dai tre mesi fino ai 12 anni, mentre le mamme possono dedicarsi al fitness oppure semplicemente staccare un po’. L’idea è nata dal desiderio di creare una vera community e offrire uno spazio di benessere completo, che in futuro includerà anche spa, meditazione e altre attività.

Il progetto ha trovato casa nei David Lloyd Clubs e Milano Malaspina. Perché hai scelto proprio questa realtà?

Avevo questa idea da tempo, ma non sapevo concretamente come realizzarla. Poi ho scoperto David Lloyd, una struttura molto orientata al fitness ma anche al benessere familiare. Mi ha colpito subito il fatto che i bambini possano essere seguiti mentre i genitori si allenano o si rilassano. Visitando il club di Malaspina ci siamo innamorati della loro filosofia e abbiamo capito subito di avere una visione molto simile.

Ufficio stampa - David Lloyd Clubs

Avete lanciato il format durante la Festa della Mamma. Ci racconti del primo evento?

Il primo appuntamento è stato il 28 maggio ed era dedicato al padel. Ci sono state lezioni aperte dedicate sia a chi gioca già sia a chi non ha mai provato. È uno sport che negli ultimi anni mi ha appassionata tantissimo e mi sembrava perfetto per inaugurare il progetto.

Quali sono le richieste che ricevi più spesso dalle mamme?

Quello che emerge chiaramente è il bisogno di avere spazi in cui sentirsi accolte insieme ai propri figli, ma senza rinunciare completamente a sé stesse. Esistono già corsi da fare con i bambini, ma spesso diventano un compromesso. Noi volevamo creare qualcosa di diverso: un momento in cui una mamma possa davvero ritagliarsi il proprio tempo senza preoccuparsi di nulla.

Quindi non solo benessere fisico, ma anche mentale.

Assolutamente sì. Per me il benessere mentale è fondamentale quanto quello fisico.

Molte mamme vivono il prendersi cura di sé con un senso di colpa. Quanto è importante invece ritagliarsi degli spazi personali?

È importantissimo. Con il mio primo figlio mi sentivo spesso in colpa quando avevo impegni che mi portavano via tempo. Oggi invece ho capito che stare bene io significa stare meglio anche in famiglia. Quando riesco a dedicarmi del tempo sono più serena, più tranquilla e questo si riflette anche sui miei figli. E poi c’è ancora questo doppio standard per cui a una mamma viene chiesto “dove hai lasciato i bambini?”, mentre a un papà quasi mai.

Come riesci a conciliare lavoro e maternità? Quali sono i tuoi segreti?

Non ho segreti. Mi considero una mamma fortunata perché posso contare sulla mia famiglia, su mio marito e su una babysitter. So bene che molte donne non hanno questi aiuti ed è anche per questo che ho voluto creare Glow&Go Mums: per offrire supporto e benessere anche alle altre mamme.

Dunque un format che nasce dalla tua esperienza personale?

Sì, è nato da un’esperienza personale, perché anch’io mi sono ritrovata in questa situazione . Ma come dice sono fortunata perché riesco a ritagliarmi del tempo per me, grazie all’aiuto di molte persone. Però, so che per molte mamme non è così.

Il fitness è una tua grande passione. Quando è nato questo amore per lo sport?

Ho sempre praticato sport fin da piccola: nuoto, basket, tennis. Poi durante gli anni universitari ho smesso quasi completamente e col tempo mi sono resa conto che mi mancava moltissimo. Dal 2018 ho ripreso ad allenarmi con costanza grazie anche a un trainer, Cristian, che mi ha fatto riscoprire quanto il movimento sia importante per stare bene, non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Oggi qual è il tuo sport preferito?

Negli ultimi anni ho fatto molto allenamento con i pesi, ma negli ultimi due mi sono innamorata del padel. Ho iniziato quasi per caso con alcuni amici e adesso è lo sport che pratico più spesso.

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Condividi questa passione anche con le tue sorelle Chiara e Valentina?

Sì, anche loro sono sportive. Anzi, la mia prima partita di padel l’ho fatta proprio con Valentina. Però probabilmente io sono quella un po’ più fissata con lo sport, mentre loro sono più esperte di moda e outfit.

Quanto ti alleni durante la settimana?

Dipende dagli impegni, ma cerco sempre di allenarmi almeno due o tre volte a settimana. Di solito faccio una o due partite di padel e poi uno o due allenamenti in palestra. Di più al momento non riesco, anche se mi piacerebbe.