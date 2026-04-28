Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni e rivela: “Licenziata perché ho rifiutato una cena”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Belve Elena Santarelli a Belve

Schietta e tagliente come sempre, Elena Santarelli si è raccontata senza riserve in una delle interviste più intense della nuova stagione di Belve. Un faccia a faccia con Francesca Fagnani – nella puntata di martedì 28 aprile – che ha alternato momenti di leggerezza e comicità a passaggi più profondi e delicati, fino ad arrivare a delle dure accuse a Chiara Ferragni e alle rivelazioni più personali sul proprio passato.

Tra sorrisi e battute, la showgirl ha parlato anche della sua vita privata e del rapporto con il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Quando è stata provocata sulle qualità del compagno e sulla gelosia, la risposta è arrivata immediata: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio. Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi“.

Una dichiarazione che ha strappato più di un sorriso, seguita da un aneddoto ancora più curioso. La Santarelli ha raccontato di aver voluto sapere tutto sulle ex del marito, fino a passare ore a scorrere insieme a lui la rubrica del telefono.

“Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!”, ha detto con ironia, aggiungendo che se qualche direttore delle risorse umane dovesse smarrire il cellulare, Corradi probabilmente avrebbe già tutti i contatti.

Il tono leggero dell’intervista ha però lasciato spazio anche a momenti di commozione, soprattutto quando il discorso si è spostato sul figlio e sulla dimensione più intima della sua vita familiare.

Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni

Tra i passaggi più forti dell’intervista di Elena Santarelli a Belve, quello dedicato alla vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni e il cosiddetto Pandoro Gate. Un tema particolarmente sentito da Santarelli, da sempre impegnata nel sostegno ad associazioni legate alla ricerca e alla beneficenza dopo la malattia del figlio Giacomo.

Alla domanda di Francesca Fagnani su eventuali casi di solidarietà solo apparente, la risposta è stata netta e senza sfumature: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità”.

La 44enne ha sottolineato soprattutto il danno arrecato a chi lavora davvero nel mondo della beneficenza, parlando delle tante famiglie e delle madri che ogni giorno si impegnano concretamente. “Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: ha creato un danno”, ha dichiarato.

Elena non ha nascosto la propria rabbia: “Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo”. Per la Santarelli, il peso mediatico della Ferragni avrebbe dovuto tradursi in una responsabilità ancora maggiore: “Hai 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”.

Poi la stoccata finale, con un riferimento a Fedez: “Quando è venuto qui ospite ho pensato: poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso”.

Il retroscena sul lavoro e la rivelazione sul calciatore sposato

Non sono mancate, infine, confessioni più personali e retroscena inattesi sul mondo dello spettacolo. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se ci fosse qualcuno che ancora oggi le dovesse delle scuse, Elena Santarelli ha lasciato intendere un episodio mai del tutto chiarito.

“Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”, ha raccontato, parlando di un noto personaggio televisivo senza però fare nomi. Una frase destinata inevitabilmente ad alimentare curiosità e ipotesi sul dietro le quinte della televisione italiana.

A chiudere l’intervista, un’ultima rivelazione dal sapore più leggero ma altrettanto intrigante: la corte insistente ricevuta in passato da un famoso calciatore, all’epoca già sposato. Anche in questo caso nessun nome, ma abbastanza dettagli da lasciare spazio alle interpretazioni.

Un racconto sincero e diretto, che conferma ancora una volta la capacità di Elena Santarelli di alternare ironia e profondità, senza rinunciare mai a dire esattamente ciò che pensa.