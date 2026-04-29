Per la sua intervista senza filtri nel salotto di "Belve", Elena Santarelli ha scelto un look decisamente insolito che però ha già fatto innamorare tutte: l'analisi fashion nel dettaglio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elena Santarelli nello studio di "Belve"

Niente abiti da sera scintillanti o completi sartoriali: le tenute tipo che solitamente popolano lo studio di Francesca Fagnani, per una volta, sono state abbandonate in favore della più pura semplicità. Per la sua intervista a Belve, Elena Santarelli ha scelto di percorrere la strada della sottrazione, dando prova di come a volte basti davvero poco per fare una tacita dichiarazione di stile.

Il protagonista assoluto? Un comunissimo top bianco, a fascia. Uno di quelli che tutte noi abbiamo nell’armadio, ma che probabilmente non immagineremmo mai di indossare sotto le luci abbaglianti di una prima serata in tv. Ebbene, la conduttrice italiana non solo ha osato tanto, ma ha reso il capo incriminato l’elemento chiave di un look da copiare subito. Vediamo come.

Elena Santarelli, che a “Belve” ha riscritto il ruolo del top bianco per la primavera 2026

La scelta stilistica di Elena Santarelli per la puntata del 28 aprile di Belve è entrata a gamba tesa nel contesto di un’era della moda decisamente massimalista: le tendenze attualmente vigenti ci dicono che avrebbe potuto osare di più, eppure in realtà, in un certo senso, lo ha fatto. In un’intervista dove le parole hanno un peso specifico e l’atmosfera si fa spesso pungente, il suo outfit ha comunicato una sicurezza disarmante.

Come detto, a rubare tutta la scena è stato un top basico, un modello strapless bianco ottico, aderente ma dalla struttura tutto sommato molto pulita. Un colore così chiaro vicino al viso le illuminava l’incarnato, indirizzando lo sguardo verso la sua espressività durante il confronto con Francesca Fagnani.

IPA

A sorprendere, poi, è stata anche un’altra preferenza inaspettata: anziché indossare il classico pantalone sartoriale, l’attrice ha optato per un paio di jeans skinny fit dal lavaggio medio-chiaro. Una combo, questa, che ha inevitabilmente abbassato il livello di formalità del canonico dress code da prima serata per renderlo più moderno, accessibile e, per questo, anche incredibilmente cool.

Aggiungevano un frizzante tocco di colore, proprio sul finale, dei sandali con cinturino alla caviglia rosso scarlatto in tinta con la manicure.

Nessuna acconciatura eccessivamente strutturata, ovviamente, reggeva il beauty look: le iconiche lunghezze bionde della quarantaquattrenne sono state lasciate libere sulle spalle, ponendo la definitiva ciliegina sulla torta a quell’aura rilassata e spontanea che ne ha dominato l’outfit.

Elena Santarelli, il racconto sulla malattia del figlio che ha fatto commuovere anche Francesca Fagnani

Pensandoci ora, ad intervista conclusa, c’era un motivo chiaro alla base di una scelta di stile tanto insolita per un volto noto del mondo dello spettacolo: tra una frecciatina e l’altra, compresa quella clamorosa a Chiara Ferragni, largo spazio è stato dato ad un tema decisamente intenso. Uno di quelli che di certo merita tutta l’attenzione.

Stiamo parlando della lunga malattia del figlio avuto con il marito Bernardo Corradi: proprio quando Elena Santarelli ha raccontato dell’enorme emozione provata quando al telefono è stato comunicato loro della guarigione del giovanissimo Giacomo, Francesca Fagnani stessa non ha potuto che scoppiare in lacrime, mostrando per la prima volta in assoluto un lato fortemente vulnerabile e anche grande empatia.