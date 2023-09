Damiano dei Maneskin torna a parlare di Giorgia Soleri: “Da single sarei morto”

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Belli, tatuati, talentuosi e con un animo rock. I Maneskin sono la band più popolare degli ultimi anni, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno. Hanno fan in tutto il mondo e spesso fanno parlare di sé sia dai fan che dai media. Il più chiacchierato tra di loro è sicuramente il bellissimo frontman Damiano David. Il cantante, in un podcast, ha voluto raccontarsi: il successo mondiale, il rapporto con gli altri componenti della band e la rottura con la ex Giorgia Soleri.

Damiano e le belle parole per Giorgia nonostante il loro rapporto

Sono passati poco più di tre mesi da quando il video in cui Damiano David era stato ripreso in discoteca mentre bacia un’altra ragazza è diventato virale. Video che, oltre ad aver scatenato i commenti di buona parte dei fan, ha inevitabilmente segnato la fine del rapporto con Giorgia Soleri, sua storica (ex) fidanzata.

Il cantate ha voluto chiarire alcuni aspetti del rapporto passato con la bella Soleri: ospite alla prima puntata di Passa dal BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, Damiano è tornato sulla questione raccontando che in realtà i due si erano lasciati prima di quel video, ma che avrebbero voluto annunciare la cosa insieme. Non ci sarebbe stato quindi nessun tradimento.

Fonte: IPA

Una rottura burrascosa, soprattutto per via di quel video che non avrebbe dovuto circolare e che ha messo nuovamente sotto i riflettori la coppia. Damiano ha parlato della sua ex descrivendola come una persona bellissima, che gli è stata accanto nella fase più importante della sua carriera. “La relazione che ho avuto è stata una parte importante anche della mia crescita perché comunque mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse anche un po’ un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto. È una persona intelligente e mi ha insegnato tante cose. Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto. L’ho sempre detto apertamente.”

La riflessione sul video virale: “una mancanza di umanità”

Parlando del video che lo ritrae in discoteca con un’altra ragazza, Martina Taglienti, che alcuni credono essere la sua nuova fidanzata, Damiano racconta di essere molto dispiaciuto per questa dinamica e di non capire la decisione di rendere pubblico un video come quello.

La relazione con Giorgia Soleri pare fosse già al capolinea, ma il video ha inevitabilmente incrinato i rapporti tra i due. «Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita. Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità».

Il cantante ha anche rivelato di conoscere chi lo ha ripreso: «Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio». Un gesto che, per Damiano, va a toccare la sua sfera personale e che, nonostante sia ben conscio di essere uno dei volti più popolari del momento, non considera accettabile.