Ornella Muti, il video su Instagram che lascia senza fiato prima di Oggi è un altro giorno

Ornella Muti ha commosso l’Italia con la sua intervista a Oggi è un altro giorno. E per ringraziare Serena Bortone ha condiviso su Instagram un video che lascia senza fiato.

Ornella Muti si sta preparando per andare in trasmissione e mostra sul suo profilo Instagram gli ultimi ritocchi di trucco e parrucco con i suoi fluenti capelli biondi a boccoli che le ricadono sulle spalle. A 65 anni per lei il tempo non sembra mai passato.

Per la gioia dei fan la Muti regala una sfilata mostrando il suo il suo look: un elegantissimo tailleur blu, firmato Giorgio Armani, che le sta d’incanto. Insomma, Ornella è davvero splendida e in molti lo ribadiscono nei commenti di Instagram: “Ma quanto bella sei???❤️❤️❤️ sei una donna fantastica, sono cresciuto con te, hai un fascino che può stregare ogni uomo di questa terra. Bellissima come una rosa rossa🌹 molto intellige, donna elegante ,non finirei mai di descriverti come sei fantastica”. E ancora: “Che donna meravigliosa… Un sogno da sempre… “. “Ti adoro all’infinito ❤️😘❤️😘❤️Love”.

Durante l’intervista con Serena Bortone la Muti ha raccontato del dolore della figlia Carolina Facchinetti, rimasta vedova, e del recente lutto per la scomparsa della madre, Ilse Renate Krause.

“Il dolore più grande è stato vedere mia figlia Carolina stare male – ha ammesso – il suo compagno è andato via a causa di una terribile malattia. In quei giorni abbiamo riscoperto la centralità della famiglia, abbiamo compreso che ognuno avrebbe sempre potuto contare sull’altro”. Raccontando quel momenti complicati l’attrice si è commossa. “Per me è molto difficile condividere i dolori, è difficile condividere la normalità, ma io mi sento normale […] Del dolore e del dramma non ne posso parlare perché morirei subito, ma per me vedere mia figlia così toccata è molto dura. Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia”.

Quella di Ornella è l’ultima intervista, almeno fino a domani, a Oggi è un altro giorno. Infatti la trasmissione è stata sospesa per un caso di Covid. Una persona che ha avuto l’accesso allo studio è risultata positiva.