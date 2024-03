Un grande murale che ritrae il suo volto e un abbraccio tra Putin e l'artista Jorit che non è piaciuto: Ornella Muti contestata in Russia

Fonte: IPA Ornella Muti

Una foto sorridente con alle spalle un grande murale in cui compare il suo bellissimo volto: Ornella Muti non avrebbe mai immaginato di rimanere travolta dalla polemica quando ha deciso di essere presente al Forum della Gioventù di Sochi, a cui ha partecipato anche l’autore della sua opera – Jorit – che si è mostrato particolarmente espansivo con Vladimir Putin, tanto da chiedergli un selfie per dimostrare tutta la sua umanità.

Il murale di Ornella Muti finisce in polemica

Avrebbe dovuto essere una grande festa, o perlomeno una giornata piacevole, ma l’inaugurazione del murale dedicato a Ornella Muti si è trasformato in qualcosa di poco piacevole per i tanti seguaci del suo profilo Instagram che l’hanno duramente attaccata, accusandola perfino di essere caduta in basso. Niente di più lontano dai suoi pensieri dato che, abbracciata a Jorit, ha abbassato il velo sul dipinto che la riproduce davvero fedelmente.

Con lei c’era anche la figlia maggiore Naike Rivelli, che si è occupata di documentare i momenti più emozionanti della cerimonia e, insieme, hanno commentato: “Un’emozione grandissima, c’era una grande affetto. Ovunque siamo andate ci siamo sentite libere di esprimerci su tutto. Abbiamo parlato anche di pace”.

Qui ha anche incontrato Jorit, l’artista 33enne autore del murale realizzato a Sochi e che, durante un appuntamento del Forum, ha chiesto una foto al Presidente Vladimir Putin: “Se possibile, posso farmi una foto con lei per dimostrare in Italia che lei è reale. Perché la propaganda dice cose strane?”, ha chiesto con tono spigliato, ricevendo pure risposta dal capo del Cremlino: “Certo, non mi darai un pizzicotto per assicurarti che io sia reale?”, ha concluso prima di concedersi allo scatto.

Fonte: IPA

Dove si trova il murale di Ornella Muti

Il grande murale di Ornella Muti, realizzato da Ciro Cerullo in arte Jorit, è stato inaugurato nella città russa di Sochi alla presenza dell’attrice e dell’artista. L’opera rimane un ricordo del Forum Mondiale della Gioventù a cui ha preso parte anche il Presidente Vladimir Putin, che si è intrattenuto per un breve scambio di parole con lo street artist e che ha approfittato del momento per un selfie ricordo.

Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla via Khudyakov ed è stato realizzato nell’ambito degli eventi del festival di arte di strada New Forms, con la partecipazione di 25 artisti provenienti da 11 paesi. “Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l’Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti”, ha detto Jorit ai media russi, che si è inoltre ricollegato alle origini dell’artista la cui nonna era di San Pietroburgo. Qui è inoltre molto amata e popolare: è stata infatti a Mosca per assistere alla Settimana della Moda in cui la figlia Naike Rivelli ha sfilato come modella.

Jorit è inoltre conosciuto per aver realizzato una grande opera che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, la città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. “L’idea – aveva dichiarato – era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino”.