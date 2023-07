Ornella Muti tra i VIP del “Grande Fratello”: “Perché non accetterei mai”

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Ornella Muti al GF Vip? “Non accetterei mai” ha risposto in una breve nota ad Adnkronos. Gli occhi più belli del cinema italiano, l’attrice che con il suo talento e la sua innata sensualità è diventata un’icona indiscussa non ha esitato a smentire le voci di corridoio che la riterrebbero tra i papabili volti del reality condotto da Alfonso Signorini. E mentre le sue parole non lasciano dubbi, la figlia Naike Rivelli rincara la dose con un video condiviso su Instagram.

L’indiscrezione su Ornella Muti al “GF Vip”

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del GF Vip – che dovrebbe prendere il via da lunedì 11 settembre – e continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni sul cast. Le ragioni sono tante, prima di tutto perché Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro sulla nuova linea che il reality è obbligato a seguire, bandendo starlette e influencer o simil tali che porterebbero nella Casa più spiata d’Italia soltanto caos e scene poco edificanti. L’amministratore delegato di Mediaset avrebbe già bocciato in toto la prima lista presentata dagli autori che, insieme a Signorini, dovranno darsi un bel da fare per radunare volti che abbiano sì un certo appeal sul pubblico, ma non sulle basi di mere dinamiche da reality show spesso senza freni.

Su Dagospia, che aveva già spifferato di questi primi esclusi – come Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, tanto per citarne un paio -, ha fatto capolino un’altra indiscrezione che stavolta coinvolge Ornella Muti e altre donne molto amate del nostro cinema: “Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando ad almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o dell’ attore di culto Filippo Timi. In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality. Inoltre si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella casa”.

Ornella Muti, il “no” al “GF Vip in un video

L’indiscrezione sarebbe perfettamente in linea con le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi, ma non è andata giù a Ornella Muti che ha immediatamente smentito ogni legame con il reality condotto da Alfonso Signorini. E le sue parole non sono state affatto dolci: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del GF Vip siano denigranti. Faccio l’artista non il trash – ha detto ad Adnkronos -. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”.

L’attrice è stata più che chiara ma non è mancato l’intervento della figlia Naike Rivelli, con la quale lavora a stretto contatto, che ha rincarato la dose condividendo su Instagram proprio un video della madre in cui ribadisce il concetto: “Grazie ma NO GRAZIE. Il bello della mamma è che ha sempre fatto scelte professionali lavorative di un certo livello. Mai si è abbassata al trash. Mai”.

Claudia Gerini e gli altri papabili nomi di Signorini

Ornella Muti non è stata l’unica a smentire le voci sulla partecipazione al GF Vip. Anche Claudia Gerini, presente nell’elenco di dive avanzato da Dagospia, ha voluto dire la sua a proposito dell’ipotesi reality. E anche lei, come la Muti, ha smentito tutto seppur con parole decisamente meno piccate: “Sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me – ha dichiarato in un’intervista esclusiva a Tag24 -. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”. Altro nome, altro “no”.

Anche per quanto riguarda i nuovi opinionisti – Orietta Berti e Sonia Bruganelli non ci saranno – non mancano i rumors, come quello circolato addirittura lo scorso maggio a proposito di Giuseppe Cruciani. Si era detto che il giornalista avrebbe potuto affiancare Signorini in studio ma anche che essendo una “mina vagante” difficilmente Pier Silvio Berlusconi avrebbe acconsentito. In ultimo Davide Maggio ha smentito in una diretta Instagram anche questa ipotesi, confermando che il conduttore avrebbe contattato Cruciani ma come concorrente e che lui avrebbe anche accettato, salvo poi finire nella “lista nera” dell’AD di Mediaset.