Cambio di rotta per l’opinionista Orietta Berti: l’addio a Signorini per tornare a casa

Una delle grandi sorprese del Grande Fratello Vip di quest’anno è stato vedere nel ruolo di opinionista la cantante Orietta Berti la quale, dopo un inizio un po’ sottotono, è saputa entrare alla perfezione nel ruolo facendoselo calzare a pennello.

Forte di giudizi, anche taglienti, nei confronti dei concorrenti del reality, questa per Orietta potrebbe essere la sua prima (e ultima, almeno per ora) volta al Gf Vip in quanto la star della musica leggera italiana sembra decisa a tornare a casa.

Orietta Berti rinuncia ad Alfonso Signorini per tornare da Fabio Fazio

Pare sia stato un cachet decisamente lusinghiero (benché lei stessa lo abbia negato) a portare Orietta Berti nello studio del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ma, a quanto pare, l’iconica voce di Finché la barca va è già pronta per nuove avventure altrove.

Sembra proprio che questo per Orietta sarà il primo e ultimo anno al GF Vip perché, da quanto riporta Oggi, la cantante è più che desiderosa di tornare a casa, ovvero da Mamma Rai.

Il primo passo del ritorno in Rai di Orietta, riporta sempre Oggi, sarà un cameo nella fiction Che Dio ci aiuti, il secondo sarà tornare dall’amico si sempre Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In più, sembra proprio che l’emilianissima Berti è in procinto di avere un ruolo in primo piano in un nuovo show della rete ammiraglia Rai.

La stessa Oriettona, ha ammesso (più o meno) tutto durante una recente intervista in cui, tra le righe, ha confermato che nello studio del GF Vip 8 non ci sarà: “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto” ha affermato la cantante, dando un colpo al cerchio e uno alla botte “A Mediaset mi lasciano molto libera al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo e stiamo benissimo insieme”.

Orietta Berti: chi prenderà il suo posto al GF Vip?

Ovviamente è davvero impossibile ad oggi sapere chi prenderà il posto di Orietta Berti come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, come non si sa neanche se Sonia Bruganelli manterrà il suo ruolo.

Certo è che di candidati perfetti ce ne sarebbero diversi tra cui, ad esempio, Giulia Salemi che dal suo “angolo social” potrebbe spostarsi dalla parte opposta dello studio e fare un piccolo salto di qualità: dallo sgabello alla poltrona.

Brava in veste di opinionista è stata anche Soleil Sorge che, in assenza di Sonia in vacanza con la famiglia, ha preso il suo posto regalandoci un epico scontro con l’ex Luca Onestini.

Infine, non sarebbe male neanche – dopo Pupo – sentire una nuova voce maschile commentare le peripezie dei prossimi vipponi e, in questo caso, Pierpaolo Pretelli potrebbe riunirsi anche sul lavoro con la bella Salemi.

Pretelli, d’altronde, proprio come Soleil ha già avuto il battesimo del fuoco come opinionista del GF Vip sempre in assenza della Bruganelli e a fianco a Soleil e con la sua simpatia se l’è cavata anche lui molto bene!