Giulia Salemi sensuale dark lady: il 2023 del “GF Vip” inizia all’insegna dello stile

Il 2023 si è aperto in modo turbolento dentro la Casa del GF Vip 7 tra liti e discussioni perpetrate anche durante la prima puntata serale dell’anno che, a dirla tutta, non sono state affatto edificanti. Per fortuna in mezzo a questa bailamme senza senso c’era lei, Giulia Salemi, la “voce del popolo social” che non sbaglia mai un colpo in fatto di look. E quello sfoggiato lunedì 2 gennaio ci ha conquistate a prima vista: una sensuale dark lady che ricorda l’iconica Morticia Addams.

Giulia Salemi sensuale dark lady, il look al “GF Vip”

Giulia Salemi durante la prima puntata del 2023 del GF Vip è stata come un raggio di sole nel bel mezzo della nebbia più fitta. Perché si sa che nel reality show di Canale 5 non mancano mai le discussioni né le incomprensioni, ma quello che è andato in scena non è stato proprio uno spettacolo edificante. Momenti per nulla gradevoli, insomma.

Ma alla fine a trionfare è stato il look sensazionale dell’influencer e regina dei social, sempre sul pezzo e mai banale con i suoi commenti misurati e centratissimi. Giulia Salemi ha dimostrato come la semplicità paghi sempre, anche quando dobbiamo scegliere una mise per una serata speciale. E che il nero è in assoluto il colore principe con cui non si sbaglia mai!

Ed eccola nel suo long dress total black, uno splendido modello a sirena che con il suo piccolo strascico ricorda una contemporanea Morticia Addams, personaggio che tra l’altro è tornato in voga grazie alla serie Netflix che vede protagonista Jenna Ortega. Linee semplici ma rese peculiari dal taglio geometrico sul décolleté, che dona al look quell’aria gotica che ci piace tanto.

L’impeccabile beauty look di Giulia Salemi al “GF Vip”

Se il look di Giulia Salemi è stato super, non era di certo da meno tutto il resto. A cominciare dalla ponytail alta di gran tendenza, perfetta per mettere in risalto i lineamenti del viso e i grandi occhi scuri. E a proposito di occhi, non poteva mancare lui: lo smokey eyes. Con un mix impeccabile di eyeliner nero e ombretto scuro sfumato, abbinato a un rossetto in tonalità nude, la Salemi è riuscita a creare il beauty look perfetto, specialmente per le donne mediterranee.

Manicure rossa (che fa molto Capodanno) e due bottoncini di brillanti alle orecchie, ed eccoci servito un look assolutamente da copiare per le occasioni speciali.

Il successo di Giulia Salemi, vera rivelazione del “GF Vip”

Sui look non possiamo discutere, ma anche in quanto a parlantina la splendida Giulia Salemi non scherza mica. L’influencer è il lampante esempio di come bellezza e intelligenza siano due mondi che possano convivere senza problemi: Giulia ad ogni puntata del reality condotto da Alfonso Signorini riesce a far entrare nelle case degli italiani il mondo dei social, spiegandolo con grande classe e semplicità e riuscendo ad arrivare anche a chi non ne “mastica” quotidianamente.

Bella e brava, Giulia Salemi è senza dubbio la vera rivelazione di questo GF Vip 7. E siamo certe che per questa giovane donna di 29 anni potrà essere un ottimo trampolino di lancio per spiccare il volo e realizzare tutti i suoi sogni.