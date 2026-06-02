Giulia Salemi: “Ballando con le Stelle? Non posso partecipare”. Poi le parole su Barbara D’urso

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Giulia Salemi

Da quando nel lontano 2014 esordì a Miss Italia, Giulia Salemi ne ha fatta di strada: oggi l’ex modella è un’apprezzata showgirl, ma ha ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare. Non solo la conduzione di un programma tutto suo, ma anche un’esperienza come concorrente in un apprezzato show targato Rai: Ballando con le Stelle.

Giulia Salemi e i suoi sogni nel cassetto

Giulia Salemi, ospite del Festival della tv di Dogliani, ha raccontato i suoi traguardi professionali tra passato e futuro. L’ex modella ha preso parte a diversi reality, inclusi Pechino Express e Grande Fratello Vip, e assicura di non rinnegare assolutamente nulla del suo passato: “Io amo i programmi che ho fatto. Se mi chiamassero a condurre il Grande Fratello andrei di corsa, così come Pechino Express e Le Iene”, ha raccontato.

Il sogno proibito della bella Giulia, ad ogni modo, rimane un altro: “Io amo Ballando con le Stelle, ma purtroppo non posso partecipare perché non prendono personaggi che hanno fatto reality“, ha fatto sapere l’influencer. La politica del dancing show di Rai1, infatti, è molto rigida a tal proposito: il curriculum televisivo di Giulia, almeno sulla carta, non sembrerebbe compatibile con i requisiti imposti dagl autori del programma.

Basta guardare il cast dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, in cui si sono alternati ex sportivi come Filippo Magnini e Fabio Fognini, apprezzate conduttrici come Francesca Fialdini e Barbara d’Urso o star della musica come Marcella Bella. Insomma, i timori di Giulia Salemi sembrano assolutamente fondati, ma chissà che tra qualche anno qualcosa non possa cambiare in tal senso.

Giulia Salemi, le sue parole sulle “signore” della tv

Il sogno principale di Giulia Salemi (Ballando con le Stelle permettendo) resta però un altro: la conduzione. Da sempre grande sostenitrice della solidarietà femminile, la 33enne non ha quindi risparmiato complimenti ad alune colleghe, che per lei rappresentano dei veri e propri punti di riferimento.

“Metterei la firma per avere la carriera di Milly Carlucci, è una donna senza età: è sempre perfetta. Amo l’umanità di Antonella Clerici, è una donna amica delle donne e mi ha battezzato dicendomi che mi sono sporcata di sugo“, ha raccontato ancora la Salemi al Festival della tv. La lista di elogi prosegue con altri nomi celebri: “Daria Bignardi non l’ho mai conosciuta ma è una donna colta e un’ istituzione, di Silvia Toffanin amo la sensibilità e come mette a proprio agio gli ospiti”.

Infine, Giulia non poteva che spendere qualche parola anche per un’altra signora della tv che negli ultimi anni ha passato un momento molto difficile, Barbara D’Urso: “La tv d’Ursiana è la tv pop per eccellenza, è la tv creatrice di dinamiche e io amo le dinamiche”, ha spiegato. Un tributo dovuto alla conduttrice partenopea, che ha spesso ospitato la Salemi nelle sue trasmissioni e che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe tornare sul piccolo schermo nei prossimi mesi. A fare il tifo per lei davanti al televisore, oltre ai moltissimi fan che non l’hanno mai abbandonata, ci sarà probabilmente anche Giulia.