Alba Parietti e Giulia Salemi, la verità sulla lite: “Trovo io una scusa”

IPA Alba Parietti e Giulia Salemi

Il 14 marzo è stato pubblicato un filmato dove abbiamo visto Alba Parietti e Giulia Salemi litigare: il podcast, condotto dalla Salemi, ha ospitato in passato diversi volti noti dello spettacolo e non solo. Così, la “sfuriata” di Alba Parietti non è passata inosservata, anzi: ha abbandonato l’intervista, dopo aver detto che “voi ragazzine che non avete mai avuto… siete convinte che la gente sia a vostra disposizione. (…) Impara l’educazione”. Ma è andata realmente così? Sin da subito c’è chi ha avanzato l’ipotesi di una gag. E la verità non si è allontanata poi molto dalla realtà.

La verità sulla lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti

Segreto svelato: il 16 marzo è stata pubblicata la puntata integrale del podcast condotto da Giulia Salemi – Non lo faccio x moda – dove l’accaduto della clip ha trovato una spiegazione. Nessuna lite: è stato tutto orchestrato in nome dello share. “Voglio un picco di share, un finto litigio tra me e te, far credere a tutti che sei sbroccata”, questa la frase della Salemi. E Alba Parietti? Non si è di certo tirata indietro: “Trovo io una scusa“.

Tutto è iniziato dopo i ringraziamenti da parte della Salemi: “Che bello, Alba, grazie che sei qua, tutte le tue storie sono interessanti”. Il pretesto è arrivato proprio qui: “Sono così interessante che mi hai fatto aspettare mezz’ora. Ti ho detto che dovevo partire per la montagna, ho il cane che non sta bene. Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione“. La Salemi si è scusata per aver fatto tardi: “Non mi avevano detto che eri così”.

La Salemi aveva poi fatto finta di stare al gioco, dicendo di chiamare Francesco Oppini, il figlio della Parietti: “No, ragazzi ma è impazzita. Se ho detto qualcosa che non dovevo? Prima le ho fatto una battuta”. La finta lite, però, è riuscita: l’escamotage ha funzionato, perché diverse testate hanno parlato di quanto accaduto. “Ci hanno creduto tutti”, ha commentato infine la Salemi. “Anche tutti quelli che erano complici ci hanno creduto”.

La reazione degli utenti

In inglese si chiama hype, ed è un termine che descrive il clamore mediatico, quando si crea una forte aspettativa intorno a un prodotto, in questo caso la puntata del podcast della Salemi. E ha funzionato, non solo perché ne hanno scritto e parlato molti, ma anche osservando la reazione degli utenti.

“Si inizia col botto”, o ancora “la prima puntata che ci meritavamo”. C’è anche chi ha capito subito l’intento, ovvero l’hype costruito. E poi non è mancato il commento di Francesco Oppini: “Così vi rendete conto di come può diventare mia madre”. Con la replica della Salemi che ha chiuso il cerchio: “Ora capisco tante cose… Mai avremmo pensato di iniziare la nuova stagione di Non lo faccio x moda così! Lunedì 16 marzo, fuori ovunque”. Insomma, una trovata pubblicitaria per generare curiosità intorno all’edizione in corso: il podcast ha riscosso un notevole successo con le scorse edizioni. E dopo questa partenza col botto, siamo curiose di scoprire cosa ci riserverà.