Cecilia Rodriguez fa infuriare Francesco Monte. La replica dell’ex su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez fa infuriare l’ex fidanzato Francesco Monte che su Instagram replica, accusando sia la sorella di Belen Rodriguez che Giulia Salemi.

Le parole di Cecilia Rodriguez sull’ex Francesco Monte

Tutto parte da un’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi nel podcast dell’influencer e conduttrice, Non lo faccio per moda. Nel corso della chiacchierata Cecilia ha parlato della nascita della figlia Clara Isabel, dell’amore per Ignazio Moser e della lite con Belen Rodriguez.

Si è trovata anche a parlare di Francesco Monte – senza mai citarlo – suo storico ex che ha avuto una love story in passato anche con Giulia Salemi. Ma andiamo con ordine. Nel corso della chiacchierata infatti Cecilia ha svelato di utilizzare sotto le lenzuola i sex toys.

“Non c’è nulla di cui vergognarsi”, ha detto la Salemi. A quel punto Cecilia ha raccontato che in passato un suo ex non era stato della stessa idea.

“Per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua – ha spiegato -, perché diceva che doveva usare il suo… Mi sembrava un po’ retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare, altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia”.

A cogliere il chiaro riferimento a Francesco Monte è stata proprio Giulia Salemi che ha detto: “Per chi non lo sapesse, noi abbiamo un ex in comune molto lontano”. A quel punto Cecilia ha replicato: “Mi ero dimenticata di questa cosa, io dimentico di essere stata fidanzata con lui che non so se è una cosa carina…”. La risposta della Salemi è stata secca: “Proprio carina non è, ma ci sarà un motivo”, ha concluso.

La replica secca di Francesco Monte

Lo scambio di battute e le confessioni di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez non sono piaciute affatto a Francesco Monte che su Instagram ha voluto replicare in modo deciso.

“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita – ha scritto su Instagram -, il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza. Capita eh!”.

Poi ha aggiunto: “Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaooo. Mi fermo qui, ma presto parlerò di tutto quello che ho subìto in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con gossip da sedicenni rancorose”.

La love story fra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte era iniziata nel 2013 quando l’ex tronista di Uomini e Donne era all’apice del successo. Nel 2017 la rottura, arrivata durante la partecipazione di Cecilia al Grande Fratello Vip. All’epoca lei si innamorò dello sportivo, proprio durante il reality, lasciando il fidanzato di fronte alle telecamere.

L’anno successivo Francesco Monte entrò nella casa del GF Vip. In quel periodo anche Giulia Salemi era fra i concorrenti. Fra i due scattò la scintilla, ma dopo un lungo tira e molla la storia terminò, durando solamente pochi mesi.