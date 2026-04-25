Cecilia Rodriguez insieme all’ex di Belen: l’incontro con Antonino Spinalbese al parco fa discutere

Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese, ex di Belen, hanno trascorso a sorpresa un pomeriggio al parco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonino Spinalbese e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme al parco: la sorella e l’ex di Belen Rodriguez hanno trascorso un pomeriggio all’insegna di sorrisi e chiacchiere. Le foto dell’incontro, apparse su Chi, hanno fatto discutere, ma in realtà sono la testimonianza di come la showgirl argentina sia riuscita, dopo turbolenze e problemi, a ricostruire un ottimo rapporto con i suoi ex.

Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese, pomeriggio al parco insieme

Negli scatti vediamo Cecilia Rodriguez al parco con la figlia Clara Isabel pronta a concedersi un pomeriggio di relax. Poi l’incontro con Antonino Spinalbese, arrivato insieme a Luna Marì, le chiacchiere e i sorrisi mentre le piccole trascorrono del tempo insieme.

Le immagini – che ad alcuni sono sembrate piuttosto strane visto che Antonino è l’ex di Belen – svelano l’esistenza di un ottimo rapporto fra Spinalbese e Cecilia. D’altronde sarebbe stata proprio lei, dopo la rottura fra il parrucchiere dei vip e la showgirl argentina, a fare da tramite per riportare la pace in famiglia.

Nel 2020, poco dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, Belen si era innamorata di Antonino Spinalbese. Un colpo di fulmine arrivato a Ibiza e coronato dalla nascita di Luna Marì nel luglio del 2021. Poi la crisi e la rottura definitiva nel 2022.

La fine della relazione però non ha impedito a Belen di costruire ottimi rapporti con Antonino. Dopo qualche incomprensione, poi superata, i due sono rimasti amici per amore della figlia. Anche il legame di Spinalbese con la famiglia Rodriguez è continuato come testimoniano gli scatti in cui chiacchiera e sorride con Cecilia.

“Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto – aveva svelato lui qualche tempo fa -. Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

Mentre lei sui social aveva ammesso qualche lite, sottolineando però: “Ad Antonino voglio bene”.

Le confessioni di Belen sull’ex Stefano De Martino

Anche il rapporto con Stefano De Martino con il tempo si è evoluto ed è migliorato. Belen non ha mai risparmiato frecciatine all’ex marito, ma ha sempre cercato di includerlo al massimo nella vita di Santiago. Così tanto che Stefano era presente al compleanno del figlio, durante i festeggiamenti in casa Rodriguez.

Ospite del podcast di Pio e Amedeo, la showgirl argentina aveva svelato di frequentare spesso De Martino e di aver superato il dolore per il tradimento, guardando avanti e ricostruendo la sua vita senza rancori.

“Io lo vedo sempre Stefano, non lo so, se mi invita, ci vado”, aveva spiegato, parlando della sua possibile partecipazione a Sanremo 2027.

“Il tradimento è passato, di tanto tempo fa, non mi ricordo, sono cose che capitano”, aveva aggiunto, poi aveva risposto senza esitazione alle domande su un possibile tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi. “Dovresti chiederlo a lui. Le mie cose le ho risolte in modo personale”, aveva tagliato corto. Svelando di essere single: “Il mio cuore non batte per nessuno: questo è un guinness, la prima volta che succede in 20 anni”.