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ANSA Antonino Spinalbese

Per qualche tempo, Antonino Spinalbese è stato uno degli uomini più chiacchierati d’Italia. L’attimo prima non lo conosceva nessuno, quello dopo il suo volto era sulle prima pagine dei giornali, in tv e ovunque sui social. Il merito fu della relazione con Belen Rodriguez, dalla quale nascque la piccola Luna Marì. Separatosi dalla showgirl e dopo qualche esperienza nei reality, Spinalbese è tornato oggi al suo lavoro di parrucchiere.

Antonino Spinalbese è tornato parrucchiere

È stato il settimanale Chi, qualche tempo fa, a svelare la nuova occupazione di Antonino Spinalbese. Di lui, la rivista ha scritto che “continua a essere socio di un’agenzia di comunicazione e modello, ma è tornato a un impegno fisso”. E tale impegno è il lavoro di hairstylist, la professione che il 31 campano svolgeva prima di conoscere Belen Rodriguez.

A un lavoro “normale” Spinalbese è tornato dopo qualche esperienza, non così positiva, in televisione. Il modello parrucchiere è stato tra i concorrenti di una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip. “Non ho fatto il reality per la fama, l’ho fatto per il lato economico. – aveva confessato in seguito – Ero a metà strada tra la vanità, che fa parte della natura umana, e il senso di non essere libero. Ho vissuto situazioni nelle quali non avrei voluto trovarmi”.

Le luci della ribalta non fanno per lui che, nel tempo libero dal salone, continua tuttavia a dilettarsi con la ben più patinata professione di modello. Seppur il suo più grande impegno sia quello di papà.

Papà affettuoso di Luna Marì

Nonostante la fine repentina della loro relazione, si dice per via di incompatibilità caratteriali, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a essere vicini, per il bene della piccola Luna Marì. Spinalbese è un padre affettuoso e presente, che non manca di condividere sui social i momenti più dolci trascorsi assieme alla sua bimba.

Luna Marì rappresenta per lui la priorità assoluta: “Sono completamente invaghito di mia figlia, – aveva raccontato in un’intervista nel 2023 – voglio vivere dei momenti stupendi con lei come io non ho potuto fare con mia madre e con mio padre”. Anche in questo momento in cui Belen Rodriguez si trova in gravi difficoltà, la bimba è al sicuro assieme al papà.

Il matrimonio segreto con la “sosia” di Belen

Dopo la mediatica relazione con Belu, Antonino Albanese ha scelto di mantenere riserbo assoluto sulla propria vita sentimentale. Pare, seppur senza conferma alcuna, che oggi l’hairstylist sia felicemente fidanzato con Ainhoa Foti Rodriguez, ironicamente soprannominata sosia di Belen, con cui condivide il cognome (ma nessuna parentela) e una bellezza dai tratti latini.

Il parrucchiere e la tatuatrice ex top model starebbe assieme dal 2024 e, chissà, forse sono addirittura già sposati. Un post pubblicato su Instagram lo scorso marzo diceva: ”Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”. Da allora, nessuna novità a riguardo. Magari è vero, magari si è trattato semplicemente di una trovata pubblicitaria legata a un particolare servizio fotografico di coppia.