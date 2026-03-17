Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez si è sposato? L’annuncio a sorpresa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonino Spinalbese

Un annuncio a sorpresa che ha stupito tutti: Antonino Spinalbese sarebbe convolato a nozze con Ainhoa Foti Rodriguez, la giovane tatuatrice che frequenta ormai da quasi due anni. È stato lo stesso hairstylist a farlo sapere su Instagram, pubblicando uno shooting con la fidanzata. Ad accompagnare le foto una frase che ha lasciato tutti di stucco: “Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”.

Antonino Spinalbese, l’annuncio sulle nozze che lascia alcuni dubbi

Matrimonio in gran segreto per Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia Luna Marì, o almeno così parrebbe dal suo ultimo post su Instagram. L’hairstylist lo ha annunciato con un carosello di scatti insieme alla fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez, giovane tatuatrice di Genova – che per un curioso scherzo del destino ha lo stesso cognome dell’ex – che gli ha rubato il cuore un paio di anni fa.

“Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno” recita la didascalia a corredo delle foto, annunciando così delle nozze celebrate lontano dai riflettori. In molti hanno fatto i complimenti alla coppia, augurando loro una felice vita insieme, ma tanti altri utenti hanno sollevato un dubbio: i due hanno davvero pronunciato il fatidico Sì?

Il dubbio è lecito, visto che potrebbe trattarsi di una campagna pubblicitaria, accompagnata da un annuncio che contribuirebbe solo ad attirare l’attenzione. Ma d’altro canto non stupirebbe se l’ex gieffino avesse davvero fatto un passo così importante in segreto: ormai da tempo infatti Spinalbese conduce una vita lontana dal mondo patinato dello spettacolo, dedicandosi alla sua attività di hairstylist.

Della sua vita privata infatti ormai si sa poco o nulla: era stato lui un paio di anni fa a condividere degli scatti con la sua nuova compagna, e da allora non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione su di lei. Così come non ha mai esposto la sua relazione all’attenzione mediatica, forse memore della relazione con Belen, che lo ha portato ad avere spesso i riflettori puntati su di se. In questo marasma di incertezze una cosa è certa: la storia con Ainhoa prosegue a gonfie vele, e la complicità che emerge dagli scatti è evidente, nozze o non nozze.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Impossibile non parlare del rapporto con Belen Rodriguez: i due sono diventati genitori di Luna Marì nel 2021, ma proprio quell’anno la loro relazione è naufragata. I due però non si sono mai persi, nonostante non siano mancati i momenti di tensione, soprattutto poco dopo la loro rottura.

Oggi però le cose sembrano andare meglio, soprattutto perché hanno fatto di tutto per mantenere un legame per la loro bambina. “Ad Antonino voglio molto bene”, aveva raccontato lei qualche tempo fa. Senza nascondere gli scontri avvenuti in passato: “Con qualche litigata lungo il percorso, ma è normale”, aveva ammesso.

Anche Spinalbese non ha alcun rimpianto per quell’amore: “Credo che in quel momento ero destinato a Belen perché altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 150 volte”, aveva detto lui nel salotto di Verissimo. “Avevamo un rapporto stupendo ma eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei era una donna già soddisfatta, io no”.