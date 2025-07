Belen Rodriguez in vacanza con Antonino Spinalbese: “Gli voglio bene, litigare è normale”

Dopo la cena con Stefano De Martino, Belen si gode le vacanze in Sardegna con l’ex Antonino Spinalbese. Dopo la cena con Stefano De Martino, Belen si gode le vacanze in Sardegna con l’ex Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez si gode le vacanze con Antonino Spinalbese in Sardegna e, dopo la cena con l’ex Stefano De Martino, racconta il rapporto ritrovato con l’ex compagno e padre di Luna Marì.

Belen Rodriguez, vacanze in Sardegna con Antonino Spinalbese

A 40 anni e dopo aver superato un periodo difficile, segnato anche dalla depressione, Belen Rodriguez ha finalmente raggiunto un equilibrio. La showgirl argentina, nonostante i dolori passati e le delusioni, ha saputo ricostruire un rapporto con i suoi ex compagni per amore dei figli.

Qualche giorno fa era stata avvistata a cena in compagnia di Stefano De Martino e di alcuni amici in uno noto locale di Porto Rotondo. Poco dopo quell’incontro, Belen ha pubblicato su Instagram delle foto che raccontano il suo legame ritrovato con Antonino Spinalbese.

La showgirl ha postato un carosello di scatti realizzati durante la sua vacanza in Sardegna con i figli Luna Marì e Santiago. In una foto appare anche Antonino mentre soccorre Patrizia Griffini, migliore amica di Belen, caduta accidentalmente da uno sdraio.

Un momento che la Rodriguez ha voluto immortalare e condividere e che è stato commentato da moltissime persone. In tanti si sono complimentati con Belen per essere riuscita a ricostruire il legame con l’ex concorrente di The Couple anche dopo l’addio.

“Ad Antonino voglio molto bene”, ha spiegato lei. Senza nascondere gli scontri avvenuti in passato: “Con qualche litigata lungo il percorso, ma è normale”, ha detto.

L’amore fra Belen e Antonino, dal colpo di fulmine alla rottura

Quello fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stato un amore da sogno, segnato da un colpo di fulmine e dalla nascita di Luna Marì. Era il 2020 quando Belen, fresca di separazione da Stefano De Martino, incontrò per la prima volta l’hairstylist.

L’incontro a Milano, poi la vacanza a Ibiza dove i due si sono scoperti innamorati follemente. All’epoca lui aveva 25 anni e lei 35. “Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo – racconterà lei tempo dopo -. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita”.

A due mesi dall’inizio della loro storia Belen scopre di essere incinta. Purtroppo però, pochi giorni dopo quella scoperta, perde il bambino. Quell’episodio fa capire a entrambi quanto vorrebbero avere un figlio insieme e qualche tempo dopo la Rodriguez scopre di aspettare una bambina.

Luna Marì nascerà il 12 luglio del 2021: un momento magico per Belen e Antonino. Ma nel dicembre del 2021, dopo una lunga crisi, i due si separano, ma l’affetto resta.

“Credo che in quel momento ero destinato a Belen – ha raccontato poi Antonino Spinalbese a Verissimo -, perché altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 150 volte. Avevamo un rapporto stupendo ma eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei era una donna già soddisfatta, io no”.