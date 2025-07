Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in Sardegna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in vacanza in Sardegna. La showgirl argentina e il conduttore hanno trascorso una serata divertente in uno dei locali più famosi di Porto Cervo, fra brindisi, risate e alcuni video che svelano l’intesa (mai persa) fra i due.

In pausa dagli impegni televisivi, Stefano De Martino ha raggiunto in Sardegna l’ex moglie Belen Rodriguez. I due sono stati avvistati al Clipper, noto locale di Porto Cervo, dove hanno gustato una cena in compagnia di altri amici come Biagio Izzo e Ciro Ferrara.

Su Instagram, Marco Piti, celebre mentalista e mago, ha condiviso alcuni video che raccontano la serata, fra spettacoli di magia e risate. Nella clip sia Belen che Stefano sembrano molto sereni e sorridenti. L’amore fra la showgirl e il conduttore era nato nel 2012 negli studi di Amici di Maria De Filippi. All’epoca lei era legata a Fabrizio Corona e all’apice del successo, mentre lui era nel corpo di ballo dello show, fidanzato con Emma Marrone.

Poi l’incontro, il colpo di fulmine e un amore chiacchieratissimo che era finito su tutti i giornali. Nel 2013 la nascita di Santiago e il matrimonio, poi, due anni dopo, l’addio. Seguito da un ritorno di fiamma e da una nuova rottura. La coppia in questi anni si è separata più volte, senza mai riuscire ad allontanarsi del tutto.

Oggi, dopo la separazione definitiva, Belen e Stefano sono riusciti a creare un buon rapporto per amore di Santiago. “Il mio rapporto con Belen? – aveva detto lui qualche tempo fa -. Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi”.

L’estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Stefano De Martino ha raggiunto Belen Rodriguez in Sardegna dove si trova insieme al figlio Santiago e ad alcune amiche. Ad annunciare la vacanza sull’Isola era stata proprio la showgirl in un’intervista rilasciata a Chi.

“Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare – aveva spiegato -. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna. Gli anni passano, uno cresce. Sicuramente non vedrete la Belen dei vent’anni. Sono la somma di quello che ero e di quello che sono. Ma ricordo grandi momenti di leggerezza, li ricordo con felicità e con un po’ di tenerezza”.

Ben più movimentata l’estate di Stefano De Martino. Da settimane ormai non si parla d’altro che dei suoi amori. Il conduttore ha infatti trascorso alcuni giorni di vacanza a Napoli, nella sua lussuosa villa di Posillipo, fra feste e gite in barca. Con lui Gilda Ambrosio, sua storica amica ed esperta di moda, ma anche Caroline Tronelli, indicata da molti come la nuova compagna.