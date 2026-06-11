Gaetano Fidanzati, chi è il personal trainer amico di Belen Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Gaetano Fidanzati è il personal trainer dei vip avvistato di recente, più volte, in compagnia di Belen Rodriguez. Fra i due sarebbe nato un ottimo rapporto, tanto che si frequenterebbero anche fuori dalla palestra.

Chi è Gaetano Fidanzati

Classe 1991, Gaetano Fidanzati è un personal trainer e un esperto di fitness che ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo dello sport. Specializzato in CrossFit e in arti marziali, è conosciutissimo a Milano per essere il performer coach e il personal trainer di tantissimi personaggi famosi.

Ha infatti lavorato con Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, e con Tony Effe, che è anche uno dei suoi migliori amici. Proprio grazie a queste conoscenze avrebbe iniziato a frequentare Belen Rodriguez con cui sarebbe nato un bel rapporto di amicizia.

Il rapporto fra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati

In alcune immagini pubblicate sul settimanale Oggi, Belen e Gaetano Fidanzati si rilassano insieme durante una giornata a Milano. Gli scatti raccontano un pranzo fra amici in cui è presente anche Tony Effe. Belen ordina una bibita analcolica e un piatto vegetariano mentre chiacchiera con il personal trainer. Poi il gruppo si concede una passeggiata a Via Montenapoleone per un po’ di shopping di lusso. Infine, prima di tornare a casa, Belen e Fidanzati sorseggiano una tisana per una pausa relax.

In questo momento della sua vita dunque Gaetano sarebbe diventato una presenza capace di regalare serenità a Belen Rodriguez che sta cercando di vivere la quotidianità in modo tranquillo e semplice. Fra i due, almeno per ora, ci sarebbe solo una semplice amicizia, come confermato dalla showgirl argentina che, ora più che mai, sarebbe concentrata soprattutto sulla sua famiglia.

Proprio per amore dei figli, Belen avrebbe infatti rinunciato alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Le registrazioni del reality infatti l’avrebbero portata nelle Filippine, lontanissima dall’Italia e da Santiago e Luna Marì.

“Per quanto riguarda la conduzione dell’Isola dei Famosi – ha rivelato su Instagram -: ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione – ha concluso -e sicuramente avremo altre occasioni. Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e ci vediamo prestissimo!”.

Anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Belen ha ribadito più volte di non essere in cerca dell’amore, nonostante i numerosi flirt che le vengono attribuiti.

“Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato – aveva confessato di recente ad Antonella Clerici, ospite di È sempre mezzogiorno – Sono abituata a dare tanto e a innalzare le persone a cui voglio bene, lo faccio veramente col cuore, non è uno sforzo. Tante volte però non ho ricevuto indietro quello che ho dato. A volte mi hanno fatto male”.