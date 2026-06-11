Belen Rodriguez rompe il silenzio: “L’Isola dei Famosi l’ho lasciata io”. Le parole sul ricovero e le accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio, raccontando la sua verità sul ricovero, ma soprattutto sulla mancata conduzione dell’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Instagram

Nelle scorse settimane Belen Rodriguez era finita al centro di una vicenda molto discussa e attorno a cui si sono creati numerosi gossip. La showgirl argentina infatti era stata ricoverata in ospedale dopo che i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dalla sua casa, avevano chiamato i soccorsi.

Da allora Belen ha scelto di mantenere il silenzio, almeno sino ad oggi quando ha deciso di mettere fine a speculazioni e ipotesi sulle sue condizioni con una lungo messaggio pubblicato su Instagram. Nelle Stories, la Rodriguez ha raccontato la sua verità.

La showgirl argentina ha prima di tutto ringraziato le persone che in questo periodo sono rimaste al suo fianco e non l’hanno mai abbandonata. Non solo la famiglia – da Stefano De Martino a Cecilia Rodriguez, come ben sappiamo -, ma anche i fan che l’hanno sommersa di messaggi di affetto e vicinanza.

“Credo sia arrivato il momento di dire la mia – ha scritto Belen -, prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti, è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita”.

La showgirl è poi andata dritta al punto. “Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait -, ha svelato -. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso”.

La verità di Belen sulla mancata conduzione dell’Isola dei Famosi

Belen Rodriguez ha poi parlato di una questione che riguarda la sua carriera, ossia la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi. La showgirl avrebbe infatti dovuto guidare la nuova edizione del reality, ma il suo nome, indicato come sicuro, era stato poi cancellato e sostituito con quello di Selvaggia Lucarelli.

Belen ha svelato che a rinunciare alla conduzione della trasmissione sarebbe stata proprio lei. La showgirl argentina infatti sarebbe dovuta partire per le Filippine: un viaggio lungo e che l’avrebbe portata lontano dai figli Luna Marì e Santiago. Da qui la scelta di non prendere parte allo show, lasciando il timone a qualcun altro per stare vicino alla famiglia.

“Per quanto riguarda la conduzione dell’Isola dei Famosi: ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere – ha rivelato Belen -. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione – ha concluso -e sicuramente avremo altre occasioni. Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e ci vediamo prestissimo!”.