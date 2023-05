Test: la tua relazione è sana?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: la tua è una relazione sana?

Sono tanti i motivi che ci spingono tra le braccia di qualcuno e non tutti, purtroppo, hanno a che fare direttamente con l’amore, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Troppe volte, infatti, scegliamo di accontentarci donando il cuore a chi non lo merita, solo per la paura di restare soli, o per esaudire a tutti i costi il sogno di avere un lieto fine.

Indipendentemente dai motivi, e dai rapporti in essere, il risultato però è sempre il medesimo. Ci si ritrova, infatti, intrappolati in situazioni tossiche e sbagliate che poco hanno a che fare con l’amore.

Riconoscere queste trappole, soprattutto quando la ragione è offuscata da sentimenti e dalle emozioni, non è sempre semplice. Ma è solo imparando a misurare il grado di benessere dei rapporti che viviamo che possiamo capire se la relazione che stiamo portando avanti è quella giusta.

E tu, sei sicura di avere una relazione sana e matura? Scoprilo rispondendo alle domande del nostro test.

Come riconoscere una relazione tossica

Quando parliamo di relazioni tossiche, ci riferiamo a tutti quei rapporti che hanno poco o nulla a che fare con l’amore. Quelli dove l’affetto, la premura e la reciprocità, lasciano spazio all’egoismo, al narcisismo, alla manipolazione e alla prepotenza.

Va da sé che tutte queste caratteristiche sono agli antipodi con i principi che regolano quello che è il sentimento più puro e sincero che scaturisce dai nostri cuori. Tuttavia, molto spesso, il desiderio di amare qualcuno unito alla paura di restare soli ci spinge a donare il cuore a chi, invece, non lo merita.

Succede, quindi, che più il tempo passa, più ci abituiamo a quel rapporto e a tutte le sue mancanze, spesso non rendendoci neanche conto che sono proprio queste ad alimentare un malessere diffuso. Ma tornare indietro, soprattutto quando il cuore sembra spingerci nella direzione opposta, non è mai facile.

Ecco perché è importante riconoscere tutti i fattori che indicano che quella che stiamo vivendo non è una relazione sana. Farlo il prima possibile è un diritto e un dovere che abbiamo nei nostri confronti.

La scelta di portare avanti rapporti tossici prima o poi presenta il conto e il prezzo da pagare è sempre molto alto. Queste relazioni, infatti, non solo rischiano di spezzarci il cuore, ma minano la nostra autostima, distruggono le sicurezze personali e interferiscono con il nostro benessere.

La tua è una relazione sana? Scoprilo con il nostro test

Se ti senti insoddisfatta del tuo rapporto, ti senti sola nonostante tu faccia parte di una coppia e se i momenti condivisi sono fatti di lacrime e tristezza piuttosto che di gioia e sorrisi, allora potresti essere rimasta intrappolata in una relazione tossica.

Se è così, c’è solo una cosa che puoi fare: lasciare andare chi fa parte del presente e ricominciare da te. Anche se può sembrare difficile, in realtà, la fine non è altro che l’inizio di nuove e inedite opportunità tutte da cogliere. Per scoprire se quella che stai vivendo è una relazione sana, fai il nostro test.