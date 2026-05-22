Elisabetta Gregoraci, una colonna di luce nera. Voto: 8
Elisabetta Gregoraci è arrivata sul red carpet di Cannes 2026 senza passare di certo inosservata. La showgirl calabrese ha scelto un abito lungo a colonna con scollo all’americana. Il tutto totalmente ricoperto da micro-paillettes nere, studiate per catturare ogni riflesso della Croisette. Silhouette perfetta, con una sottile trasparenza nella parte inferiore, a regalare un tocco di sensualità senza mai scivolare nel banale. Schiena parzialmente scoperta, che è il dettaglio che fa la differenza. Ai polsi, infine, una cascata di bracciali tennis e rigidi sovrapposti, oro e diamanti.