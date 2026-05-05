Elisabetta Gregoraci dice addio all’amata cagnolina Diva: “Ci hai protetti”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elisabetta Gregoraci

Non è mai facile dire addio a un compagno di vita, anche (e soprattutto) se si tratta dei nostri amici a quattro zampe. Elisabetta Gregoraci ha dovuto salutare per sempre la sua amata cagnolina Diva, con lei per ben 17 anni insieme. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un carosello di foto e parole ricolme d’amore per lei.

Elisabetta Gregoraci e l’addio alla cagnolina Diva su Instagram

Venti foto che non possono raccontare tutti i momenti trascorsi insieme: Elisabetta Gregoraci ha detto addio alla cagnolina Diva, sua compagna di vita per 17 anni, un pezzo di vita che la showgirl ha cercato di ricordare tramite degli scatti e parole d’amore che solo un legame del genere, così lungo e intenso, può far sbocciare.

“Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate”, ha scritto su Instagram a corredo del carosello che descrive quel loro grande amore. “Sei cresciuta con noi, hai dormito accanto a me per anni. Le nostre coccole, i viaggi in braccio mentre ti facevi piccola e tremavi. Sei stata una cagnolina adorabile, ci hai protetti, riempiti d’amore e reso le giornate più belle”.

Gli anni però hanno hanno cominciato a pesare e Diva ha dimostrato una grande resilienza: “Sei stata super forte fino alla fine, una combattente soprattutto negli ultimi anni, mi hai dimostrato una forza come nessuno mai”, ha ricordato la showgirl. “Non potevo desiderare una cagnolina migliore di te, grazie per ogni singolo giorno che porterò nel cuore di questi diciassette anni che non mi basteranno mai. Ciao mia piccola dolce Diva 💔”.

Tanti gli scatti di famiglia, con il figlio Nathan Falco ancora bambino, coccole, baci, bagnetti e momenti dolcissimi che rimaranno per sempre indelebili nel cuore della showgirl, e che neanche la perdita potrà cancellare.

Elisabetta Gregoraci e il (presunto) nuovo amore

Nonostante la grande perdita, Elisabetta Gregoraci sta vivendo una nuova primavera al fianco di un nuovo compagno. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore Giulio Fratini, la showgirl starebbe frequentando Lodovico Patti, un giovane imprenditore che lavorerebbe nell’azienda di famiglia nel campo dell’edilizia e dei legnami.

Rispetto agli ex fidanzati di Elisabetta Gregoraci, si sa poco o nulla sul suo conto: nato nel 1998 vivrebbe da sempre lontano dalle luci dei riflettori. Stando alle ultime indiscrezioni lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna, e anche a Bali di recente, senza dimenticare di un romantico weekend a Portofino.

La storia tra i due starebbe proseguendo a gonfie vele, sempre nella massima riservatezza: nessuna foto social, almeno per il momento, ma la showgirl non ha mai nascosto di avere il cuore aperto all’amore. “Sono abituata già da un po’ a essere single, e sto bene. Sono libera, felice, appagata. Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”.