Ascolti tv del 5 aprile, Filumena Marturano sfida Le donne della Bibbia

Nella domenica di Pasqua è sfida tra tradizione e risate: "Filomena Marturano" contro la miniserie "Le donne della Bibbia" e lo show di Max Angioni

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IPA Vanessa Scalera interpreta Filumena Marturano

La domenica di Pasqua cambia ritmo anche sul piccolo schermo con scelte legate alla tradizione e qualche proposta perfetta per una serata lenta, da divano insieme alla famiglia.

Nella fascia dell’access prime time restano comunque punti fermi: Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna, due compagnie ormai abituali anche nei giorni di festa.

In prima serata, Rai 1 ha scelto Filumena Marturano, mentre Rai 3 ha acceso i riflettori sulla bellezza dei territori con Il Borgo dei Borghi 2026.

Su Rete 4 è andato in onda Codice d’onore, per chi preferisce atmosfere più intense, mentre Canale 5 ha puntato su Le donne della Bibbia. Italia 1 ha invece puntato su Max Angioni e il suo show Anche meno. Ma hanno davvero convinto il pubblico nella serata di domenica 5 aprile 2026?

Prima Serata, gli ascolti del 5 aprile

Nella serata di ieri, domenica 5 aprile 2026, è Canale 5 a conquistare la prima serata: Le donne della Bibbia si impone con 2.281.000 spettatori e il 17.1% di share. Un ottimo risultato che scavalca il competitor della Rai. Su Rai 1, infatti, Filumena Marturano si ferma a 1.972.000 spettatori pari al 13.8%.

Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi segna 1.221.000 spettatori (7.7%), mentre su Italia 1 Anche meno raggiunge 765.000 spettatori con il 5.5%. Subito dopo, su Rete 4 Codice d’onore totalizza 747.000 spettatori (5.3%).

Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 709.000 spettatori (4.3%). Più distanziati gli altri canali: su La7 Le regole della casa del sidro arriva a 375.000 spettatori (2.4%), su Tv8 Foodish ottiene 321.000 spettatori (2.2%), mentre sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 398.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time, i dati del 5 aprile

Nella fascia dell’access prime time è ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai 1 Affari Tuoi domina con 4.248.000 spettatori e il 25.6% di share (dopo una presentazione di 4 minuti al 21.8%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna segue con 4.020.000 spettatori e il 24.2% (preceduta da Gira La Ruota della Fortuna al 19.7%).

Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 835.000 spettatori (5%). Su Rete 4 4 di Sera Weekend raggiunge 740.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 600.000 spettatori e il 3.6% nella seconda.

Su La7 Barbero Risponde interessa 688.000 spettatori (4.2%), mentre su Tv8 4 Ristoranti arriva a 395.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 417.000 spettatori (2.6%).

Preserale, gli ascolti di Pasqua

Nel Preserale è Rai 1 a guidare la fascia con L’Eredità: La Sfida dei 7 ottiene 2.370.000 spettatori (21.8%), mentre il game sale a 3.401.000 spettatori con il 25.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.470.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera arriva a 1.856.000 spettatori con il 15.2%.

Su Rai 3 le news dei TGR informano 1.910.000 spettatori (14.3%) e, a seguire, Blob segna 825.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 La Promessa interessa 871.000 spettatori (6%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 351.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 503.000 spettatori (3.5%).

Su Rai 2, dopo TG2 Dossier (172.000 – 1.8%), F.B.I. segna 318.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 473.000 spettatori (3.3%) nel secondo.

Su La7 Uozzap! Cinema raccoglie 129.000 spettatori (1.4%), Uozzap! Classic 74.000 spettatori (0.7%), mentre Barbero Risponde arriva a 109.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Hotel conquista 122.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 261.000 spettatori (2.2%).