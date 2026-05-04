Ascolti tv del 3 maggio, Fabio Fazio sfida le risate di Zelig On

Fabio Fazio e gli ospiti di "Che tempo che fa" accendono la prima serata contro le risate senza tempo di "Zelig On": chi ha vinto gli ascolti

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IPA Fabio Fazio, la sfida di ascolti del 3 maggio

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si ferma nemmeno la domenica: il 3 maggio va in onda un’altra gara all’ultimo punto di share tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Il primato della fascia dell’access prime time viene conteso ogni sera dai due conduttori, anche se, almeno per il momento, nessuno riesce a imporsi in modo definitivo.

Nel frattempo la sfida si sposta anche in prima serata grazie a fiction, intrattenimento e informazione. Rai1 propone un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai3 torna l’appuntamento fisso con Sigfrido Ranucci e il suo Report. Su Rete4 invece il palinsesto è affidato a Mario Giordano con Fuori dal coro.

E mentre su Canale5 i fan si intrattengono con un nuovo capitolo di Racconto di una notte e su Italia1 il pubblico si diverte con gli sketch di Zelig On, sul Nove Fabio Fazio accoglie come sempre i suoi ospiti a Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 3 maggio 2026?

Ascolti tv del 3 maggio: i dati della prima serata

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio raduna 1.322.000 spettatori con il 7.5% e altri 722.000 spettatori con il 7.1% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire è a 273.000 e il 7.1%), dopo una lunga presentazione (1.020.000 – 5.4%). Un ottimo risultato per il presentatore e i suoi ospiti, che hanno scalzato le risate dei comici di Zelig On. Su Italia1, infatti, il programma comico incolla davanti al video 968.000 spettatori con il 6.7%.

Ma la prima serata è soprattutto terreno delle serie: su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share dalle 21:52 alle 22:59, mentre su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6% dalle 22:06 alle 00:13. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 552.000 spettatori (3%).

Su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report segna 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus è a 1.315.000 e il 9.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 735.000 spettatori (6.1%), mentre su La7 House of Trump – Il Maga Complotto raggiunge 355.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 1.108.000 spettatori con il 7.2%.

Access Prime Time: la sfida tra Scotti e De Martino

Nella sfida dell’access prime time è ancora una volta testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Su Rai1, dopo una presentazione di 5 minuti (3.563.000 – 19.3%), Affari Tuoi arriva a 4.731.000 spettatori con il 24.7% dalle 20:46 alle 21:43. Su Canale5, invece, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.514.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.396.000 spettatori pari al 22.7% dalle 20:52 alle 21:59.

Una competizione che resta serrata anche nei numeri, con Rai1 davanti ma con Canale5 che tiene il passo.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 899.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 737.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 601.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. In Onda interessa 849.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 510.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.

Preserale, i dati del 3 maggio

Nel Preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.553.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità coinvolge 3.653.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.498.000 spettatori (12.9%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.891.000 spettatori (13.4%).

Nel resto dell’offerta, su Rai2, dopo TG2 Dossier (196.000 – 1.8%), F.B.I. segna 305.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 430.000 spettatori con il 2.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 300.000 spettatori (2.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 530.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.834.000 spettatori (11.7%), mentre a seguire Blob segna 680.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 La Promessa interessa 798.000 spettatori (4.7%). Su La7 Padre Brown sigla 87.000 spettatori pari allo 0.8% nel primo episodio e 119.000 spettatori pari allo 0.8% nel secondo episodio.

Su Tv8 Cucine da Incubo conquista 349.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (372.000 – 3.3%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 461.000 spettatori pari al 2.8%.