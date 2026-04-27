Ascolti tv del 26 aprile, lo scontro tra Scotti e De Martino è sempre aperto

Continua la sfida tra "Affari tuoi" con Stefano De Martino e "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti: chi ha vinto la gara degli ascolti del 26 aprile

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IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si ferma, e anche domenica 26 aprile è andato in onda il consueto faccia a faccia tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. I due conduttori continuano a dividere il pubblico della fascia dell’access prime time, senza riuscire a staccarsi mai del tutto.

Nel frattempo la sfida continua anche in prima serata, tra programmi di intrattenimento, fiction e serie tv. Rai1 proponeva una nuova puntata delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2, per gli appassionati delle serie crime, l’appuntamento era come sempre con la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Su Rai3 abbiamo ritrovato Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report, su Rete4 invece Mario Giordano era al timone della trasmissione Fuori dal coro.

Nuova puntata su Canale5 con la dizi turca Racconto di una notte; mentre su Italia1 il pubblico rideva con gli sketch di Zelig On. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 26 aprile? Tutti i dati.

Ascolti tv del 26 aprile, prima serata: Roberta Valente continua a dominare

Nella serata di ieri, domenica 26 aprile, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 540.000 spettatori (3%).

Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), la puntata di Zelig On incolla davanti al video 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 5.4%) e la presentazione (1.224.000 – 6.6%), Report segna 1.588.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus a 1.037.000 e il 7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (499.000 – 2.6%), Fuori dal Coro totalizza 681.000 spettatori (5.6%).

Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare raggiunge 465.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 Foodish ottiene 204.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.142.000 – 6.3%), la puntata di Che Tempo Che Fa raduna 1.506.000 spettatori con l’8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 264.000 e il 6.6%).

Access Prime Time, i dati del 26 aprile

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (3.437.000 – 19.7%), Affari Tuoi arriva a 4.446.000 spettatori (24%) dalle 20:46 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.313.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.146.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:49 alle 21:51.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 877.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 736.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 601.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 809.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 581.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 509.000 spettatori e il 2.9%.

Preserale, dati del 26 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.644.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità coinvolge 3.736.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.571.000 spettatori (14.7%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.974.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (289.000 – 2.8%), F.B.I. segna 358.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 498.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 370.000 spettatori (3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 553.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.738.000 spettatori (12%). A seguire Blob segna 647.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 La Promessa interessa 756.000 spettatori (4.8%). Su La7 Padre Brown sigla 112.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 Foodish conquista 217.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (265.000 – 2.5%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 413.000 spettatori pari al 2.8%.