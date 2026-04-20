Ascolti tv del 19 aprile, De Martino e Scotti: la sfida continua

Continua lo scontro aperto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, anche domenica 19 aprile: chi ha vinto tra i due

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IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non conosce sconti, neanche la domenica: il 19 aprile è andata in onda un’altra gara all’ultimo punto di share tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Il primato della fascia dell’access prime time viene conteso ogni sera dai due conduttori, anche se, settimana dopo settimana, non si riesce a proclamare un vero e proprio vincitore.

Nel frattempo la sfida continua anche in prima serata, tra programmi di intrattenimento, fiction e serie tv. Rai1 proponeva un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2 l’appuntamento era come sempre con la serie N.C.I.S.. Su Rai3 invece andava in onda una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con Mario Giordano e il suo programma Fuori dal coro.

E mentre su Canale5 gli appassionati aspettavano con ansia l’ultimo episodio della dizi turca Racconto di una notte, su Italia1 il pubblico rideva con gli sketch di Zelig On. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 19 aprile?

Ascolti tv del 19 aprile, i dati della prima serata: vince la fiction di Rai1

Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 513.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 la seconda puntata di Zelig On incolla davanti al video 935.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus a 1.276.000 e l’8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 720.000 spettatori (5.8%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa raggiunge 535.000 spettatori e il 3%.

Su Tv8 Foodish ottiene 248.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (973.000 – 5.1%), la puntata di Che Tempo Che Fa raduna 1.500.000 spettatori con l’8.4% e 726.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 267.000 e il 6.2%).

Access Prime Time, dati del 19 aprile: De Martino stacca Scotti

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.888.000 spettatori (25.1%) dalle 20:42 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.405.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.427.000 spettatori pari al 22.5% dalle 20:53 alle 21:56. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.019.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 794.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 644.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 889.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 668.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata, mentre su Tv8 4 Ristoranti arriva a 587.000 spettatori e il 3.1%.

Preserale, i dati del 19 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.538.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità coinvolge 3.649.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.701.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 2.003.000 spettatori (14.4%).

Su Rai2 TG2 Dossier segna 242.000 spettatori con il 2%, mentre N.C.I.S. Origins intrattiene 396.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 415.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 617.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.263.000 spettatori (14.6%), a seguire Blob segna 746.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 La Promessa interessa 838.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti conquista 241.000 spettatori (1.8%), mentre sul Nove, dopo Little Big Italy (266.000 – 2.4%) e Il Vincitore (332.000 – 2.4%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 469.000 spettatori pari al 2.9%.