Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Una mossa studiata a tavolino quella di spostare la serata finale di Amici di Maria De Filippi a domenica 17 maggio, per evitare la concorrenza con la finale dell’Eurovision Song Contest, e che si è rivelata vincente. Mediaset ha scelto di rimandare di un giorno la messa in onda, in modo da sfruttare un palinsesto decisamente più favorevole per gli ascolti, in modo da portare a casa un ottimo risultato.

Su Rai1 infatti era in programma il film Lapponia I love iù, mentre su Rai2, per gli appassionati del genere, gli episodi della serie The Rookie, con Nathan Fillion. Su Rai3 andava in onda una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con Fuori dal coro, il talk di Mario Giordano. Su Italia1 c’era il film d’azione Geostorm: ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 17 maggio, prima serata: la finale di Amici sbaraglia la concorrenza

Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love iù interessa 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share dalle 21:49 alle 23:40. Su Canale5 la finale di Amici conquista 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:38 alle 00:50. Su Rai2 The Rookie intrattiene 574.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Geostorm incolla davanti al video 677.000 spettatori con il 4%. Su Rai3, dopo Report Lab (852.000 – 4.7%) e la presentazione (1.100.000 – 5.8%), Report segna 1.417.000 spettatori pari al 7.9% (Report Plus a 1.003.000 e il 7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 603.000 spettatori (4.7%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News raggiunge 301.000 spettatori e l’1.7%.

Su Tv8, dopo Paddock Live (447.000 – 2.4%) e Grid (448.000 – 2.3%), il Gran Premio di MotoGP ottiene 855.000 spettatori con il 4.7% (Zona Rossa a 464.000 e il 2.9%). Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.084.000 – 5.9%), Che Tempo Che Fa raduna 1.437.000 spettatori con il 7.9% e 735.000 spettatori con il 7.1% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 253.000 e il 6.9%).

Access Prime Time, i dati del 17 maggio

Su Rai1, dopo la presentazione di 6 minuti (3.306.000 – 18.7%), Affari Tuoi arriva a 4.445.000 spettatori (23.5%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.333.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.361.000 spettatori pari al 23.2% dalle 20:47 alle 21:33.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 843.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 891.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 713.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 790.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 651.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 Sky Tennis Show arriva a 992.000 spettatori e il 5.9%.

Preserale, dati del 17 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 1.932.000 spettatori pari al 14.2%, mentre L’Eredità coinvolge 3.102.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.294.000 spettatori (10%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.790.000 spettatori (12.3%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (218.000 – 1.7%), F.B.I. segna 346.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e 482.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 344.000 spettatori (2.5%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 515.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.728.000 spettatori (11.4%). A seguire Blob segna 545.000 spettatori (3.2%).

Su Rete4 La Promessa interessa 866.000 spettatori (5.3%). Su La7 Le regole del caos sigla 91.000 spettatori pari allo 0.7%. Sul Nove, dopo Little Big Italy (237.000 – 1.8%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 412.000 spettatori pari al 2.6%.