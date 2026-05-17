Ascolti tv del 16 maggio, l’Eurovision Song Contest non ha rivali

Sabato 16 maggio l'Italia si è fermata per vedere salire Sal Da Vinci sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026: come sono andati gli ascolti

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Ansa Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026

È calato il sipario sull’Eurovision Song Contest 2026, che ha visto trionfare la Bulgaria con il brano di Dara Bangaranga, un pezzo dalla grande energia che ha conquistato proprio tutti. E del resto la finale della manifestazione musicale ha catalizzato l’attenzione di tutto il pubblico: tutti erano sintonizzati su Rai1 per scoprire se Sal Da Vinci avrebbe vinto con la sua Per sempre sì.

E mentre tutti aspettavano di scoprire le sorti del nostro cantante in gara, il palinsesto televisivo delle altre reti si divideva tra serie tv, film e programmi di intrattenimento. Su Rai2, come di consueto, l’appuntamento era con The Rookie, mentre su Rai3 ci attendeva Sapiens, un solo pianeta – Un mondo di sotto, con Mario Tozzi alla scoperta delle profondità della Terra.

Su Rete4 andava in onda il classico con Alberto Sordi Il marchese del Grillo, mentre su Canale5 era in programma Il gladiatore II, con Paul Mescal e Denzel Washington. Su Italia1 invece il pubblico guardava Kung Fu Panda 4: ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 16 maggio?

Ascolti tv del 16 maggio, prima serata: l’Eurovision sbaraglia la concorrenza

Nella serata di sabato 16 maggio, su Rai1, dopo la presentazione dalle 20:36 alle 20:57 (3.920.000 – 23%), la finale dell’Eurovision Song Contest intrattiene 5.033.000 spettatori pari al 36% dalle 20:59 alle 1:08. Su Canale5 Il gladiatore II incolla davanti al video 1.621.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Su Rai2 The Rookie è la scelta di 598.000 spettatori pari al 3.5%, mentre su Italia1 Kung Fu Panda 4 raduna 544.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 433.000 spettatori e il 2.8%, e su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza 743.000 spettatori (5%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.083.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 616.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 MotoGP – Sprint Race sigla 476.000 spettatori (2.7%), mentre Paddock Live Show segna 172.000 spettatori (1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 515.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, i dati del 16 maggio

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.287.000 – 19.4%), la puntata de La Ruota della Fortuna arriva a 4.290.000 spettatori e il 24% dalle 20:53 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è visto da 502.000 spettatori (2.8%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 842.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Fin Che la Barca Va è scelto da 690.000 spettatori con il 4%, su Rete4 invece 4 di Sera Weekend raduna 916.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 844.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte. Su Tv8 Grid arriva a 275.000 spettatori e l’1.6%, e sul Nove, dopo la presentazione (234.000 – 1.5%), Fratelli di Crozza ottiene 381.000 spettatori (2.2%).

Preserale, dati del 16 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.409.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità registra 3.542.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.519.000 spettatori (14.4%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 2.017.000 spettatori (15.3%).

Su Rai2 Dribbling sigla 477.000 spettatori (4.7%), mentre F.B.I. registra 496.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 583.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 419.000 spettatori (3.4%) e Hawaii Five-0 raggiunge 466.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.077.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 848.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 945.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Paddock Live registra 270.000 spettatori con il 2.7% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 245.000 spettatori e il 2%.