Ascolti tv del 13 maggio, la partita blocca Gerry Scotti: Stefano De Martino senza rivali

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Mercoledì 13 maggio Canale 5 ha trasmesso la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, e ha sacrificato Gerry Scotti che non è andato in onda con La Ruota della Fortuna. Così, Stefano De Martino ha potuto dominare nell’access prime time con Affari Tuoi su Rai 1, visto che il suo rivale non c’era. Anche se il calcio ha catalizzato molti dei telespettatori.

Oltre alla partita, nella prima serata abbiamo visto su Rai 1 il film con Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie e su Rai 2 Delitti in paradiso. Invece, su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?.

Su Rete 4 è andato in onda Realpolitik e su Italia 1 il film Il richiamo della foresta. Mentre La7 ha trasmesso Una giornata particolare, dedicata alle grandi donne.

Prima serata, ascolti tv del 13 maggio: Canale 5 trionfa con la partita

Su Rai 1 Succede anche nelle migliori famiglie incolla al piccolo schermo 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter conquista 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 669.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 Il richiamo della foresta piace a 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 710.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono 384.000 spettatori (1.8%) dalle 20:33 alle 21:21 e 282.000 spettatori (1.4%) dalle 21:25 alle 22:25. Sul Nove Enrico Brignano Show raduna 674.000 spettatori con il 4%.

Access Prime Time, dati del 13 maggio: De Martino arriva al 23,3%

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.993.000 spettatori (20.8%) e Affari Tuoi arriva a 5.010.000 spettatori (23.3%) dalle 20:49 alle 21:41.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 13 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 13 maggio