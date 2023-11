Risparmiare soldi ogni giorno: 10 piccoli trucchi (che funzionano)

Fonte: iStock Come risparmiare ogni giorno (senza fatica)

Non sempre è facile far quadrare i conti e arrivare a fine mese avendo rispettato i propri programmi di spesa. Risparmiare qualche soldo è un buon proposito, di quelli che tuttavia più spesso capita di disattendere. Se anche voi combattete costantemente con questo problema, sappiate che ci sono diverse azioni quotidiane che fate quasi senza accorgertene e che a fine mese pesano eccome sul vostro portafogli. Provate a ridurne (o, se riuscite, abolirne) qualcuna e vedrete presto i benefici. Vi accorgerete inoltre che non è così difficile: ecco i 10 piccoli trucchi da cui iniziare.

Il caffè al bar

Per molti italiani, il semplice gesto di prendere un caffè al bar diventa una vera e propria coccola. Ma quanto costa a fine mese? C’è chi fa colazione al bar solo occasionalmente, chi invece tutti i giorni (e persino qualcuno che esce di casa o dall’ufficio per farsi un caffè più volte al giorno). È giunto il momento di cambiare abitudini: la mattina, sfruttate quella vecchia moka rimasta a prender polvere per anni nella dispensa. E durante la giornata concedetevene ancora un paio dalla macchinetta dell’ufficio – se avete la fortuna di averne una! Risparmierete moltissimo e ci guadagnerete persino in salute.

La pausa pranzo

Chi non può rientrare a casa per pranzo dovrà inevitabilmente portarsi qualcosa in ufficio. Cedere alla tentazione di andare al bar o – peggio ancora! – al ristorante è facile, ma non fa certo bene al portafogli. Stilate allora un menù settimanale e, ogni sera, preparatevi un buon pasto completo (che ogni tanto potete sostituire con un panino o un pezzo di pizza, meglio ancora se per coprire un’eventuale emergenza). Così mangerete in maniera molto più salutare e vi ritroverete con tanti soldini in più alla fine del mese.

Gli spuntini di metà giornata

I nutrizionisti consigliano di fare sempre uno spuntino a metà mattinata e nel pomeriggio, per spezzare la fame e tenere in movimento il metabolismo. Vi sarete però accorti che gli snack dei distributori automatici costano davvero tanto (e andare al bar non è certo una soluzione migliore). Se ne avete la possibilità, portatevi qualcosa da casa: potete acquistare intere confezioni dei vostri snack preferiti, pagandole molto meno rispetto al pezzo singolo, e alternare ogni tanto con della frutta fresca o uno yogurt, per trarne beneficio anche per la salute.

A tutta… acqua!

Tenersi idratati è fondamentale, soprattutto quando si tratta di acqua: ad eccezione di una buona tazza di tè caldo o di una tisana, dovreste bandire il consumo quotidiano di qualsiasi altra bevanda. Già in questo modo potrete notare un grande risparmio, ma non è ancora finita. Informatevi presso il vostro comune di residenza e probabilmente scoprirete che l’acqua del vostro rubinetto non solo è potabile, ma anche buonissima: armatevi allora di borraccia per risparmiare sull’acqua confezionata (farete anche del bene all’ambiente, evitando l’uso della plastica). In molte città ci sono anche delle comode colonnine dove rifornirsi di acqua potabile, portando con sé le proprie bottiglie – di vetro, ovviamente.

Aperitivi e cene fuori

Ogni tanto bisogna davvero staccare la spina e concedersi un’uscita fuori, che sia con il partner o con gli amici di sempre. Se però vi siete accorti che state esagerando con aperitivi e cene al ristorante, iniziate a proporre qualcosa di diverso: ci si può sempre divertire anche facendo una passeggiata, prendendo un gelato e trascorrendo insieme il tempo a fare due chiacchiere. E quando proprio volete regalarvi una serata speciale, tenete sotto controllo i siti e le app che propongono spesso offerte interessanti.

La lista della spesa

Gran parte del budget mensile dedicato al necessario per la vita quotidiana se ne va al supermercato: quante volte vi è capitato di lasciarvi tentare da qualche offerta strepitosa e acquistare così cibi o prodotti che nessuno in casa consuma? La soluzione è davvero semplicissima. Fate sempre la lista della spesa, scrivendo tutto quello che vi serve per coprire le necessità della settimana. E una volta al supermercato, attenetevi ad essa rigorosamente, senza fare acquisti inutili (a meno che non si tratti di una maxi promozione sui vostri prodotti preferiti).

Palestra, addio

I medici lo dicono sempre: fare un po’ di attività fisica è importantissimo per rimanere in salute, e magari per perdere quei chiletti di troppo che con la sola dieta non se ne vanno. Ma bisogna davvero andare in palestra? Seppure spesso abbia un costo irrisorio, si tratta pur sempre di una spesa evitabile. Ritagliatevi piuttosto un’ora al giorno per fare una bella camminata, e proseguite il vostro allenamento a casa con degli esercizi a corpo libero. In alternativa, potete anche acquistare qualche attrezzo che, alla lunga, vi permetterà di risparmiare moltissimo, creando la vostra palestra in casa.

Occhio agli abbonamenti

Alzi la mano chi non ama godersi una serata invernale al calduccio sul divano, davanti ad una bella serie tv: visto che il palinsesto “libero” spesso non è così accattivante, sicuramente anche voi avrete qualche abbonamento attivo come Amazon Prime o Netflix. Per non parlare poi della musica, del telefono, di qualche rivista che amate tantissimo… È tempo di mettervi a fare i conti e tagliare qualche spesa superflua. Siate onesti con voi stessi e chiedetevi se quell’abbonamento è davvero utile o se lo state tenendo attivo per sfruttarlo solo una volta all’anno. E iniziate magari a dividervi il costo con qualche amico, così da risparmiare.

Un euro al giorno…

Se avete un salvadanaio che rimane ormai costantemente vuoto, è giunto il momento di tornare a riempirlo. Non dovete per forza esagerare o togliervi il necessario: prendete semplicemente l’abitudine di mettervi un euro al giorno, e magari di svuotarvi le tasche dagli spiccioli di tanto in tanto. Alla fine del mese, avrete un gruzzoletto da spendere al supermercato o per fare il pieno alla macchina.

E nel weekend?

Dopo aver lavorato duramente per tutta la settimana, vi meritate un po’ di svago. Eppure, tantissime attività da fare nel weekend sono a pagamento: avete mai pensato a qualche alternativa low cost? Fate una gita fuori porta a poca distanza da casa, andando alla scoperta di piccoli borghi o di parchi dove concedervi un picnic. Oppure invitate degli amici da voi e fate dei giochi da tavolo, ascoltando un po’ di musica. Potete anche dedicarvi a qualche attività di volontariato, che vi farà sentire bene con voi stessi (oltre a fare un gesto di solidarietà per gli altri). Insomma, guardatevi intorno e troverete tantissimi spunti per divertirsi senza spendere un centesimo.