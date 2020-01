Che fine ha fatto Marina Occhiena, la bionda dei Ricchi e Poveri

editato in: da

Nata a Genova nel 1950, Marina Occhiena ha raggiunto la fama grazie al gruppo musicale Ricchi e Poveri (il quartetto al completo tornerà tra pochi giorni sul palco dell’Ariston a 50 anni da La Prima Cosa Bella).

Del segno dei pesci – compie gli anni il 19 marzo – la bionda del gruppo che ha segnato la storia della musica italiana (e non solo) con brani come Che Sarà e Una Musica nel 1981 ha deciso, a pochi giorni dalla presentazione all’Ariston di Sarà Perché ti Amo, di intraprendere la carriera da solista. Archiviata la celebre parentesi del quartetto, la Occhiena ha partecipato due volte al Festivalbar e ha portato al successo un brano scritto da Cristiano Malgioglio, la canzone Talismano.

La bionda dei Ricchi e Poveri – che ha alle spalle anche un percorso nel teatro e diverse esperienze come autrice televisiva – nel 2006 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, classificandosi terza (la quarta edizione del reality, ai tempi condotto da Simona Ventura, fu vinta dall’attore Luca Calvani). Nel 2008, invece, è arrivato per lei un tour nelle piazze italiane. Sempre attorno alla fine della prima decade degli anni 2000, Marina Occhiena è entrata a far parte del gruppo musicale Parafunky.

Parte del cast della settima stagione di Incantesimo e di film come Abbronzatissimi 2, la bionda dei Ricchi e Poveri ha inciso nel 2014 il brano Hai Parlato a Lui di Me, una canzone dedicata alla figura di Giovanni Paolo II e cantata in duetto con Fra Palmerani.

Presente sui social con un profilo personale Facebook tramite il quale condivide sia aggiornamenti sulla vita personale, sia dettagli sul lavoro (p.e. le date degli spettacoli che ancora oggi porta in teatro), la Occhiena ha alle spalle una storia con Franco Califano.

Dal 1991 è invece legata al ginecologo Giuseppe Giordano. Ospite nel salotto di Storie Italiane il 1° ottobre 2019, la cantante e attrice genovese si è confessata a Eleonora Daniele parlando della sua scelta di diventare mamma a 47 anni (nel 1997 la Occhiena, che aveva sempre desiderato la maternità, ha dato il benvenuto a Gionata grazie alla fecondazione medicalmente assistita).

Durante l’intervista con la Daniele, la bionda dei Ricchi e Poveri – la cui reunion arriva a quattro anni dalla decisione di abbandonare la musica da parte del “baffo” Franco Gatti – ha rivelato alla Daniele di aver pensato a diventare madre solo dopo i 40 in quanto prima non aveva trovato il compagno giusto.