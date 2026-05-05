Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Francia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

iStock Monroe

La Francia alza l’asticella per l’Eurovision Song Contest 2026: a rappresentare il paese a Vienna sarà Monroe, giovanissima cantante franco-americana che unisce il mondo del pop a quello dell’opera. Sul palco porterà Regarde!, la sua prima canzone originale che fonde pop, elementi urban e sonorità orchestrali e liriche.

Chi è Monroe

Classe 2008, Monroe Vata Rigby, questo il suo vero nome, è franco-americana (è nata a Salt Lake City da madre francese e padre americano). Ha mosso i primi passi nel mondo della musica da bambina, nel coro della chiesa locale. È diventata famosa in Francia vincendo l’undicesima edizione di Prodiges, nel gennaio 2025, un talent show dedicato ai giovani talenti della musica classica. È una cantante lirica di formazione, capace di passare da arie di Mozart a pezzi pop contemporanei.

A novembre ha pubblicato il suo album di debutto con la major Warner Music, che include brani classici e cover di pezzi intramontabili come L’hymne à l’amour di Édith Piaf. Nonostante la giovane età, è già un animale da palcoscenico: ha intrapreso una tournée nazionale tra chiese e cattedrali storiche, con una tappa speciale in Vaticano in occasione del Giubileo dei poveri, alla presenza di Papa Leone XIV.

Monroe all’Eurovision Song Contest 2026

La Francia fa parte dei Big Five (assieme a Spagna, Germania, Regno Unito e Italia) e dunque accede di diritto alla serata della finale il prossimo 16 maggio. E lo fa con la giovanissima Monroe, appena 17enne, una delle più giovani cantanti a esibirsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026. La scommessa di quest’anno è chiara: portare un po’ della maestosità dell’opera francese in una chiave moderna e “giovane”.

Attualmente Monroe è considerata una delle grandi favorite, proprio per la sua capacità di colpire il pubblico con note altissime e una presenza scenica molto elegante. Con Regarde! vuole far ballare e riflettere il pubblico. Il testo della canzone invita gli ascoltatori a fare silenzio e cercare l’amore dentro e fuori di noi, perché l’amore – se si ascoltasse bene – è ovunque: “Con la mia canzone, voglio mettere in mostra la ricchezza e la diversità della nostra musica francese. Voglio offrire all’Europa una performance intensa e sincera con un messaggio universale: l’amore è ciò che ci unisce“.

La canzone, che intreccia sonorità pop e canto lirico, è un’ode al potere dell’amore, una forza dirompente in grado di risvegliare i sensi e ridefinire la percezione del mondo. Tra i “faubourg” deserti di una Parigi notturna, il narratore vaga alla ricerca del sentimento, finché non ne rimane improvvisamente folgorato. Questo colpo di fulmine spezza l’introspezione iniziale, sfociando in un invito ad accogliere l’amore nella sua pienezza, senza timori né esitazioni.

Ecco un estratto tradotto del brano:

Guardami, guarda te

Questo è l’amore, ti fulmina

Guardami, guarda te

Questo è l’amore

Non sarai mai perduto

Dai, vieni, posso portarti

Là dove è forte, forte amare

Dai, vieni, non sei pazzo

Nel mio petto fai battere il mio polso

Dai, vieni sotto la pioggia battente

Dirò alla gente che è presente

Dirò alle donne, agli uomini, ai bambini

Lo dirò al mondo in ogni canzone