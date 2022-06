Frasi per una mamma forte e coraggiosa, per ogni occasione

Fonte: iStock Frasi per una mamma forte e coraggiosa

Tutte le mamme sono forti e coraggiose, ciascuna a modo suo. Non ci credete? È la mamma a dare la vita, portandoci in grembo per nove lunghissimi mesi affrontando malesseri e difficoltà, per poi accompagnarci in tutto il nostro cammino. Notti insonni, giornate passate a cullare un neonato che di star buono proprio non ne vuole sapere, e poi le infinite preoccupazioni che le attanaglia sin da primo istante in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. Preoccupazioni che non diminuiscono affatto con il crescere del proprio bimbo, anzi: la sua sofferenza è impossibile da domare, anche quando quel figlioletto che trovava conforto tra le sue braccia dopo una piccola caduta è ormai un adulto con famiglia. Ma il sorriso, quello non lo perde mai.

Ebbene sì, per diventare mamma ci vuole tanto amore, un pizzico di follia, ma anche forza e coraggio. Spesso, prima di accorgersi del duro lavoro che si cela dietro il ruolo di una madre, occorre “diventare grandi”. E a quel punto non possiamo fare a meno di amarla ancora di più: se vuoi farle sapere quanto le vuoi bene, puoi dedicarle una bella citazione famosa. Su DiLei abbiamo raccolto le più dolci e toccanti, perfette per festeggiare il compleanno della tua mamma o semplicemente per sorprenderla in ogni occasione.

Frasi per una mamma forte e coraggiosa

Nel momento stesso in cui spuntano due lineette su un test di gravidanza, qualcosa sboccia nel cuore di una mamma. Ed è in quel preciso istante che il suo coraggio inizia ad emergere, un coraggio che non la abbandonerà mai più. Perché di essere mamma non si finisce mai, è lei ad essere sempre al fianco di suo figlio quando il resto del mondo sembra avverso. Talvolta, poi, la vita la mette di fronte a qualche ostacolo in più: il dolore entra a far parte della sua quotidianità, ma la sua forza le impedirà di cadere. Ecco alcune splendide frasi famose che racchiudono proprio l’essenza di una mamma forte e coraggiosa.

Il silenzio che accompagna un tormento interiore è inesprimibile. Non esiste conforto per una madre che soffre. La maternità non conosce limiti e ragionamenti. La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina. (Victor Hugo)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

Il lavoro di un uomo è dall’alba al tramonto, il lavoro di una madre non finisce mai.

Le chiamano mamme ma sono molto di più. Loro sono l’appoggio, il dolce caldo rifugio. Sono donne ma non solo donne, sanno essere uomo, coraggio, forza e determinazione. Le chiamano mamme, ma dietro questo nome si celano milioni di piccole e grandi qualità. Hanno sempre quella forza indescrivibile, hanno sorrisi anche dietro alle lacrime. Restano in piedi anche dopo notti insonni. Restano sempre per amore, restano anche dove c’è poco da prendere ma tanto da dare. Le chiamano mamme e io sono una di loro. Io sono tra quelle donne che nella vita hanno provato la gioia di guidare i passi della parte più bella di sé: un figlio. (Silvia Nelli)

Dovremmo essere tutti orgogliosi di ogni madre. Sono le persone più coraggiose del mondo. Con la perseveranza, il sacrificio e il duro lavoro, sono in grado di prendersi cura di intere famiglie e darci lo spirito di andare avanti.

Le tue braccia erano sempre aperte quando avevo bisogno di un abbraccio. Il tuo cuore ha capito quando avevo bisogno di un amico. I tuoi dolci occhi erano severi quando avevo bisogno di una lezione. La tua forza e il tuo amore mi hanno guidato e mi hanno dato le ali. (Maria Bleain)

Mia madre, una donna dall’animo dolce, buono, sensibile ed elegante, con un cuore grande. Una donna con personalità, dal carattere forte e un coraggio che non conosce limiti. (Carlo Prevale)

Questa continua dicotomia interiore, questa duplice polarità, questa alternante sensazione di dovere incompiuto, oggi nei confronti della famiglia, domani nei confronti del lavoro, questo è il fardello della madre lavoratrice. (Golda Meir)

Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro quanto l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera. (Erica Jong)

Povere madri che vivete nascoste e consumate nel segreto del vostro cuore ansie e dolori da nessuno compresi. (Francesco Olgiati)

C’è un potere che entra nelle donne quando partoriscono. Le donne non lo chiedono, ne vengono semplicemente invase. Si accumula come nuvole all’orizzonte e passa attraverso di loro, portando il bambino con sé. (Sheryl Feldman)

È fisicamente stancante, ma dal punto di vista emotivo è incredibile. La maternità mi ha dato la forza di mille persone, e reso molto più sicura. (Milla Jovovich)

La mamma è: una sveglia, una cuoca, una maga, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera, un gps (trova tutto!).

Una madre lavora 365 giorni all’anno e ne è orgogliosa. Anche se ci sono molte persone che pensano che non faccia nulla.

Si può contare sulle mamme per quasi tutti i problemi e anche con una sola ora di preavviso riusciranno a sostenere i pilastri traballanti di qualsiasi situazione. (Norma Jena Harris)

Poesie per una mamma forte e coraggiosa

A volte una sola frase non riesce ad esprimere davvero tutti i sentimenti che si agitano in un animo. Alcuni celebri scrittori hanno messo in versi l’amore per una mamma, quello che mai più sarà così corrisposto. Ed è proprio in omaggio alle mamme forti e coraggiose che sono nate splendide poesie, piccoli capolavori letterari in grado di scaldarci il cuore e parlare al nostro posto. Eccone alcune dolcissime e commoventi, che potrai dedicare alla persona più importante della tua vita per farla emozionare.

Una mamma è questo mistero:

tutto comprende tutto perdona,

tutto soffre, tutto dona, non coglie fiore per la sua corona.

Puoi passare da lei come straniero,

puoi farle male in tutta la persona.

Ti dirà: “Buon cammino bel cavaliero!”

Una mamma è questo mistero.

(Francesco Pastonchi)

tutto comprende tutto perdona, tutto soffre, tutto dona, non coglie fiore per la sua corona. Puoi passare da lei come straniero, puoi farle male in tutta la persona. Ti dirà: “Buon cammino bel cavaliero!” Una mamma è questo mistero. (Francesco Pastonchi) Non sempre il tempo la beltà cancella

o la sfioran le lacrime e gli affanni.

Mia madre ha sessant’anni

e più la guardo e più mi sembra bella.

(Edmondo De Amicis)

o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha sessant’anni e più la guardo e più mi sembra bella. (Edmondo De Amicis) Nelle circostanze più terribili

della mia vita, quando l’oceano ruggiva sotto

la carena, contro i fianchi della mia nave,

sollevata come un sughero; quando le palle

fischiavano alle mie orecchie e piovevano a

me d’intorno fitte come la gragnola, io vedevo

sempre mia madre inginocchiata, immersa e

nella preghiera, ai piedi dell’Altissimo.

Ed in me, quello che trasfondeva quel coraggio,

di cui anch’io rimanevo stupito, era la convinzione

che non poteva cogliermi alcuna disgrazia,

mentre una così santa donna,

un tale angelo pregava per me.

(Giuseppe Garibaldi)

della mia vita, quando l’oceano ruggiva sotto la carena, contro i fianchi della mia nave, sollevata come un sughero; quando le palle fischiavano alle mie orecchie e piovevano a me d’intorno fitte come la gragnola, io vedevo sempre mia madre inginocchiata, immersa e nella preghiera, ai piedi dell’Altissimo. Ed in me, quello che trasfondeva quel coraggio, di cui anch’io rimanevo stupito, era la convinzione che non poteva cogliermi alcuna disgrazia, mentre una così santa donna, un tale angelo pregava per me. (Giuseppe Garibaldi) Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra.

(Alda Merini)

sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio malgrado le tue sante guerre per l’emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d’amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere, poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata e allora diventi grande come la terra. (Alda Merini) La mamma ti ha insegnato a parlare e ad

amare; riscalda le tue manine nelle sue.

ti stringe al seno con immenso affetto

e darebbe per te tutta la sua vita.

(Victor Hugo)

amare; riscalda le tue manine nelle sue. ti stringe al seno con immenso affetto e darebbe per te tutta la sua vita. (Victor Hugo) Grazie mamma

perché mi hai dato

la tenerezza delle tue carezze,

il bacio della buona notte,

il tuo sorriso premuroso,

la dolce tua mano che mi dà sicurezza.

Hai asciugato in segreto le mie lacrime,

hai incoraggiato i miei passi,

hai corretto i miei errori,

hai protetto il mio cammino,

hai educato il mio spirito,

con saggezza e con amore

mi hai introdotto alla vita.

E mentre vegliavi con cura su di me

trovavi il tempo

per i mille lavori di casa.

Tu non hai mai pensato

di chiedere un grazie.

Grazie mamma.

(Judith Bond)

perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze, il bacio della buona notte, il tuo sorriso premuroso, la dolce tua mano che mi dà sicurezza. Hai asciugato in segreto le mie lacrime, hai incoraggiato i miei passi, hai corretto i miei errori, hai protetto il mio cammino, hai educato il mio spirito, con saggezza e con amore mi hai introdotto alla vita. E mentre vegliavi con cura su di me trovavi il tempo per i mille lavori di casa. Tu non hai mai pensato di chiedere un grazie. Grazie mamma. (Judith Bond) Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per i naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

(Alda Merini)

Frasi per la mamma brevi

Per la festa della mamma, per il suo compleanno o semplicemente perché oggi ha proprio voglia di sorprenderla: ogni occasione è buona per regalare una bellissima frase d’amore alla persona che più ti ama al mondo. Come fare? Puoi mandarle un messaggio su WhatsApp, o dedicarle un post social su Facebook o su Instagram. D’altra parte, la tecnologia ha ormai preso campo anche nei rapporti con i nostri affetti più stretti. E se invece vuoi fare quelle belle cose di una volta, non ti resta che preparare un bigliettino e sfoggiare la tua migliore calligrafia. In ogni caso, meglio optare per queste frasi brevi per la mamma, che seppur in poche parole riescono a condensare tutto l’amore del mondo.

Se le donne hanno una debolezza, è che mettono i figli innanzi a sé stesse. (Erica Jong)

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno. (Edwin H. Chapin)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza. (Maya Angelou)

L’istinto della maternità è forse il più forte fra tutti quelli che sono propri dell’umanità. (Maffeo Pantaleoni)

Sai fare tutto. Sei una mamma.

Una madre perdona sempre. È venuta al mondo per questo. (Alexander Dumas)

Quando una madre piange, anche Dio si avvicina ad ascoltare. (Fabrizio Caramagna)

Sono una donna forte perché una donna forte mi ha cresciuto.

Le nazioni si formano sulle ginocchia delle madri. (Otto von Bismarck)

Una madre è vestita di forza e dignità, ride senza paura del futuro. Quando parla, le sue parole sono sagge e dà istruzioni con gentilezza.

Non esiste catena, gabbia o impedimento che trattenga una madre dal fare di tutto per i propri figli.

La forza di una madre è maggiore delle leggi della natura. (Barbara Kingsolver)

Deve avere quattro braccia, quattro gambe, due cuori e il doppio dell’amore. Non c’è niente di singolo in una madre single.

Essere madre è scoprire punti di forza che non sapevi di avere. (Linda Wooten)

La maternità è il compito più grande e anche quello più difficile. (Ricki Lake)

La maternità è un’esperienza complessa, fisica ed emotiva. Ma solo nella madre possiamo trovare la salvezza dal senso di vuoto. (Massimo Recalcati)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Una mamma può affrontare il mondo intero con una mano se con l’altra stringe quella di suo figlio. (Jessica Biden)

Frasi per ringraziare una mamma coraggiosa

Una mamma può affrontare qualsiasi ostacolo, anche il più difficile. E può farlo con il sorriso sulle labbra, se accanto a sé c’è il suo bambino. Le madri hanno una fonte inesauribile di forza e di coraggio, sono leonesse che proteggono i loro figli a costo della vita. Ed è per questo che dobbiamo ringraziarle: ci hanno reso le persone che siamo, e possiamo essere sicure che hanno dato il loro meglio per noi. Se vuoi dire grazie alla tua mamma, aprile il tuo cuore e mostrale quanto bene le vuoi. Ecco alcune splendide frasi che ti aiuteranno a farle capire che persona speciale sia lei per te.