Giulia Salemi è incinta, primo figlio con Pretelli: “Farò del mio meglio come mamma”

Fonte: IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori

Un momento di grande gioia ed emozione quello vissuto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, che ha da poco superato un periodo in cui sembrava che le loro strade dovessero dividersi, ha ritrovato l’armonia e aspetta il loro primo bambino. Ad annunciarlo la stessa Giulia con una dolcissima dedica sul suo canale Instagram.

Giulia Salemi è incinta: il tenero annuncio sui social

Un altro dolcissimo arrivo nel mondo dello spettacolo. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato al mondo di aspettare il loro primo bambino. La coppia ha deciso di raccontare la notizia ai propri fan pubblicando su Instagram un carosello di foto dolcissime in cui Pierpaolo abbraccia Giulia che mostra il suo pancino.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te” Ha scritto Giulia sotto il post.

Un annuncio che tantissimi speravano di sentire e che, già dai primi minuti dopo la pubblicazione del post, ha ottenuto congratulazioni e messaggi di gioia da parte dei fan e di alcuni colleghi e amici della coppia.

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo Pretelli

La notizia ufficiale della maternità della conduttrice e influencer conferma i rumors che nelle ultime settimane avevano già ipotizzato una possibile gravidanza. I fan più attenti, infatti, negli ultimi mesi avevano notato che Giulia, oltre ad aver iniziato a vestire abiti oversize, aveva iniziato a seguire Stephanie Ike, influencer conosciuta per fornire consigli alle mamme per gestire al meglio i propri figli. Tutti piccoli dettagli che non potevano essere considerati delle prove, ma oggi possiamo dire che i fan ci avevano visto giusto.

L’arrivo del loro bambino è il coronamento di un sogno e va a completare la bellissima storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nata all’interno della casa del Grande Fratello VIP, la relazione tra i due è sempre stata ben vista dai fan, tanto da attribuirgli il nome Prelemi.

Complici e maturi, tra i due c’era stata una battuta d’arresto a fine 2023, quando in molti avevano ipotizzato a una possibile rottura tra i due. Dopo la bomba pubblicata da Fabrizio Corona, Giulia e Pierpaolo avevano deciso di commentare i vari rumors spiegando come stavano le cose.

Fonte: IPA

“Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti” Aveva detto Giulia in un’intervista.

Anche Pierpaolo Pretelli aveva confermato il periodo difficile, spiegando che entrambi stavano lavorando per capire come riuscire a chiarirsi e scegliere insieme il destino della loro coppia. Ora, le incomprensioni sembrano decisamente essersi appianate. I due appaiono sorridenti, sereni ed emozionati, pronti a vivere la nuova avventura della genitorialità.