Seguitissimi dai fan, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia amata da sempre, fin dall’inizio della loro relazione nata due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello. I due, sempre molto chiacchierati, hanno spesso dovuto smentire parecchie voci su una loro possibile crisi, che davano la coppia sul punto di rottura già da tempo. Ora, a rincarare la dose, arriva Fabrizio Corona.

È finita tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Dopo le ultime indiscrezioni estive di Dagospia secondo cui tra i Prelemi ci fosse aria di crisi, ora a tornare a parlare di loro è Fabrizio Corona. Il paparazzo per eccellenza ha infatti dichiarato tramite il suo Dillinger che la coppia non starebbe più insieme. Una dichiarazione bomba quella di Corona, che come sempre non si è risparmiato nei commenti.

“Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)” Un’indiscrezione decisamente poco carina e poco rispettosa, in stile Corona, che mette la pulce nell’orecchio ai fan, ma che non è ancora stata né smentita né confermata dai diretti interessati.

Conferma, quella che si aspetta Fabrizio Corona, che potrebbe arrivare presto. Il re dei paparazzi ha infatti voluto provare a immaginarne la modalità. “Ma adesso il problema, per loro che sono una coppia super mediatica, (parliamo del mondo social, roba da Trash Italiano e TikTok) è il modo in cui i due comunicheranno la notizia. Comunicato stampa? Direi di no. Visto che non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pritt e Angelina Jolie. Un’intervista su un settimanale, per esempio quello che tanto li amava prima? Quello Alfonso Signorini? Mmmm no forse, sono troppo lunghi i tempi e poi la copertina mi sa che non gliela darebbero. Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile.”

L’indiscrezione di Corona sui Prelemi infiamma i fan

A difendere la relazione tra Giulia e Pierpaolo dagli attacchi di Corona ci hanno pensato i fan, che sotto il post Instagram della notizia si sono scatenati con commenti che non lasciano dubbi sulla loro posizione. “Ma se ieri sera erano al cinema al Bicocca Village a Milano, ho fatto le foto!” ha detto un’utente, smentendo Corona. “Non ci crede nessuno, spero in una bellissima querela per diffamazione e notizie fake” ha detto un altro. Che la notizia sia vera o meno, saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a raccontare la verità. I due, che sostituiranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nella conduzione della nuova stagione di Ex on the beach Italia in onda a partire dal 22 novembre, sono attualmente occupati con le registrazioni del programma.