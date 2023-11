Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Dopo l’indiscrezione che Fabrizio Corona ha fatto trapelare sul loro conto, la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è diventata una delle storie d’amore più commentate sui social. Secondo il paparazzo più temuto del web, infatti, la coppia sarebbe sul punto di lasciarsi dopo tre anni d’amore. Notizia che ha incendiato i fan, desiderosi di una conferma o una smentita. Dopo i tantissimi commenti, video e ipotesi sulla loro situazione circolati sui social, i diretti interessati hanno deciso di chiarire la situazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sulla presunta rottura

Ormai lo sappiamo fin troppo bene: Corona non perdona. A finire nel mirino del re dei paparazzi, che da sempre cerca di smascherare i vip con i suoi modi tutt’altro che carini, questa volta sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: qualche tempo fa, Corona aveva scritto sul suo portale di news Dillinger che la storia d’amore tra i due era finita e aveva fatto dell’ironia dicendosi ansioso di scoprire come i due avrebbero deciso di divulgare la notizia. Indiscrezione, quella di Corona, che aveva inevitabilmente sconvolto i fan della coppia, soprattutto perché sia Giulia che Pierpaolo non avevano rilasciato commenti ufficiali riguardo la loro presunta rottura: un unico indizio, di difficile interpretazione, era trapelato sul canale broadcast dell’influencer su cui Giulia aveva scritto: “Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando.”

A distanza di giorni dalla bomba Corona e terminati gli impegni per il loro nuovo progetto come conduttori, i Prelemi hanno finalmente chiarito le cose riguardo la loro situazione sentimentale. In un’intervista al settimanale Chi, Giulia ha raccontato: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti” riferendosi proprio a Fabrizio Corona.

Anche Pierpaolo Pretelli ha voluto commentare le voci: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai.”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: come stanno le cose ora

Nessuna rottura confermata quindi, ma un alone di crisi che i due stanno cercando di risolvere con maturità e consapevolezza, consci che dubbi e mancanze sono normali in ogni coppia. Giulia Salemi ha poi continuato: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero.”

Non ci resta quindi che aspettare di vedere cosa succederà e sperare che i Prelemi, magari anche grazie al loro nuovo progetto da conduttori, riescano ad appianare le divergenze e tornare a vivere il loro rapporto di coppia nel modo più sereno possibile.