Fonte: IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è crisi nera

I “Prelemi” potrebbero non esistere più. La seguitissima e amata coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata nella casa del Grande Fratello, è in crisi. Da giorni si vocifera che i due non vivano più insieme e che si siano definitivamente lasciati. Oggi, Giulia Salemi smentisce, mostrando ai fan una foto che li ritrae in casa insieme, ma la crisi è davvero in corso e, stavolta, sembra essere davvero grave.

Crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Circa una settima fa, Fabrizio Corona sulla sua tagliente testata di gossip Dillinger News aveva, con l’eleganza che da sempre lo contraddistingue, annunciato “con grande gioia” la fine della relazione tra Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Anzi, il paparazzo dichiarava che la coppia, in realtà, non sarebbe mai esistita e che si trattasse che di una staged romance, una relazione creata a tavolino per fini commerciali e di fama reciproca.

I diretti interessati, nel frattempo avvistati al cinema uniti come sempre, non avevano rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, lasciando i numerosi fan nello sconcerto. Poi, è arrivata la conferma di un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Quello che so tramite persone vicine a loro è che la coppia ad oggi non sta insieme e lui dovrà trovare un appartamento. Quindi, mio malgrado, i dadi sono tratti”.

La gossippara continua: “La questione era personale ma, a quanto pare, tramite un ‘amico’ è trapelata l’indiscrezione a terzi della crisi che l’hanno annunciata prima. Giustamente i diretti interessati stavano capendo come affrontare il tutto. Sono certa che presto lo diranno loro” ha concluso la seguitissima Marzano.

La conferma di Giulia Salemi

Poco dopo la pubblicazione del post di Marzano, è arrivata la prima dichiarazione sulla questione dei diretti interessati. A parlare per prima è stata Giulia Salemi che, sul suo canale broadcast – grande chat che riunisce i suoi fan su Instagram – ha scritto: “Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando”.

L’influencer parla del gossip di cui è stata al centro in questi giorni: “Beato il web che ha la verità in tasca su tutto”. In seguito, pur non confermando le voci che dichiarano definitivamente finita la storia con Pierpaolo Pretelli, afferma che, la verità, loro “la stanno ancora cercando”. Sotto il messaggio, l’ex vippona ha postato uno scatto casalingo, che la ritrae in compagnia del fidanzato (o forse ex?) a bere una tisana in cucina.

Le coppie create ad hoc per il successo

È brutto ipotizzare che due persone abbiano potuto per così tanto tempo fingere di amarsi solo per racimolare qualche follower e se non si può sapere se quella dei Prelemi sia stata o no una storia finta, è vero che le relazioni ideate a tavolino non sono una novità nel mondo dello spettacolo. È un copione che, spesso, accompagna il lancio di un film romantico. È passata alla storia la presunta finta relazione tra Kristen Stewart e Robert Pattinson, protagonisti del cult adolescenziale Twilight.

In tempi più recenti, voci insistenti affermavano che era tutta una montatura anche la lunga storia tra Damiano David dei Måneskin e la fidanzata pseudo attivista Giorgia Soleri. Relazione finita, forse, a causa di un tradimento da parte di lui o, stando ai gossip, grazie allo scadere di un contratto.