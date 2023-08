Damiano ha dimenticato Giorgia Soleri: in vacanza con Martina Taglienti

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Si torna a parlare di Damiano dei Maneskin in chiave gossip. Il frontman della band italiana più famosa al mondo è stato nuovamente avvistato al fianco della giovane modella bionda già vista nell’ormai famoso video virale su TikTok.

Il loro primo bacio finito sui social aveva di fatto annunciato al mondo la fine della sua relazione con Giorgia Soleri, che ha poi raccontato la sua versione dei fatti. Una coppia già al punto di non ritorno, che aveva però deciso di svelare la loro decisione insieme, con calma, in seguito. Le cose sono però andate diversamente, il che ha generato un po’ di acredine.

La ragazza del mistero, però, nel frattempo è divenuta ben nota al pubblico. Si tratta della modella Martina Taglienti, grande amica di Victoria De Angelis dei Maneskin. La domanda ora è: i due sono fidanzati?

Damiano e Martina Taglienti

L’incontro con Martina Taglienti non è qualcosa di recente, anzi. Damiano David la conosce da molto tempo, grazie a Victoria De Angelis. Scandagliando nel profilo Instagram di lei, infatti, è possibile scovare dei commenti del cantante che risalgono al 2017. Al tempo le diceva “ti amo”, come forma generale d’apprezzamento ad alcuni suoi scatti, e poi, corteggiandola, le chiedeva ironicamente se potesse dire in giro che erano fidanzati.

A distanza di anni, i due paiono essersi infine trovati. È infatti spuntata una nuova foto che li ritrae l’uno di fianco all’altra, svelando come i due stiano trascorrendo una vacanza insieme. Non sono soli, sia chiaro, non è un momento romantico di coppia quello immortalato, bensì un’allegra cena tra amici.

Damiano e Martina sono però seduti vicino e la cosa non sembra essere una coincidenza. È la prima volta che i due tornano sui social insieme dopo quel bacio appassionato in discoteca, le cui immagini sono state rubate da alcuni fan. A pubblicare lo scatto è stata proprio la loro amica in comune Victoria. Un’immagine innocente, che però lascia immaginare una nuova storia d’amore.

La nuova fidanzata di Damiano

Il tema amoroso è sempre stato molto gustoso per gli esperti di gossip in relazione a Damiano David. Il fatto che fosse fidanzato con Giorgia Soleri ha a lungo rovinato un po’ il gioco social, a dire il vero. Ciò non ha impedito, però, di paventare possibili tradimenti, a partire ovviamente da Victoria De Angelis.

Oggi questa foto fa sperare i fan e i paparazzi, già a caccia di conferme fotografiche. Nessuna effusione in questa foto, neanche un braccio poggiato sulle spalle. Sono però seduti vicini e tanto basta a immaginare che quel bacio in discoteca non sia stato altro che un normale appuntamento, tra due che si stavano frequentando da un po’, e che continuano a farlo.

Ufficialmente Damiano è ancora single dopo l’addio a Giorgia Soleri. È però subito partito il toto fidanzata. Il frontman dei Maneskin non ha fatto nulla per ufficializzare questa possibile nuova storia, ma a fine giugno è stato visto al fianco della modella Jessie Andrews, il che ha scatenato i rumor.

È bastato che lui le toccasse la schiena per generare una serie di indiscrezioni e ipotesi. La verità è che Damiano ha soltanto 24 anni e tanta voglia di serenità. Oggi pare tornato vicino a Martina, ma forse soltanto come amici. In fondo un bacio non è di certo un anello.