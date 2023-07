Maneskin, trionfo a Milano: Damiano contro le fake news su Instagram

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Doppia tappa dei Maneskin a San Siro, segnando dei sold out che sottolineano ancora una volta il livello raggiunto dall’ormai celeberrima band. Alcuni davano loro pochi anni di carriera, altri non hanno invece mai creduto a questo sogno italiano.

Ora a parlare sono i numeri e definirli esaltanti sarebbe riduttivo. Milano li ha accolti e avvolti nel suo abbraccio, con video dei fan che circolano in rete che generano brividi sulla pelle. L’attenzione è però sempre massima e Damiano lo sa bene. Ha imparato a fare i conti con la pressione del web e per questo, nonostante l’esaltazione e l’estasi del live, ha trovato la lucidità di frenare una polemica prima che potesse nascere.

Maneskin, doppio sold out a San Siro

Non hanno alcuna intenzione di fermarsi, i Maneskin. Quanto raggiunto non li ha appagati, tutt’altro. Sono colmi di ambizione e intendono dare ancora il massimo, per loro stessi e il pubblico che li adora.

Riuscire a esibirsi a San Siro è qualcosa di unico, una consacrazione sul fronte italiano, della quale in realtà non avevano bisogno. La loro energia è stata nuovamente travolgente e questi concerti negli stadi sono un po’ una passerella per chi ha saputo farsi amare anche all’estero, oltreoceano, trovando spazio nel mercato americano. Si ritorna poi a casa per ricevere l’affetto e gli applausi della famiglia, che in questo caso si trasforma in migliaia di ragazzi urlanti e in festa.

Considerando i successi ottenuti tra X-Factor, Sanremo e l’Eurofestival, le loro canzoni sono entrate anche nelle playlist di generazioni altre dalla Gen Z. Per questo motivo a San Siro, e non solo, erano presenti anche famiglie al completo.

Su questo palco tanto gravoso quanto emozionante, Damiano si lascia andare a un “Dedicato a chi ci vuole male”. Così saluta il pubblico dopo un acclamato bis concesso. Una frecciatina a chi è ora costretto a guardarli risplendere di luce propria, continuando a criticarli, mentre il gruppo romano si avvia in Australia, per poi viaggiare verso Giappone, Canada e Stati Uniti, con il Madison Square Garden nel mirino, per il Rush! World Tour.

Damiano sputa sul palco

Come detto, però, le polemiche sono sempre dietro l’angolo e i Maneskin ne sanno qualcosa. Damiano si è ritrovato addirittura sotto attacco da parte dei media francesi per un presunto consumo di droga all’Eurofestival. Ha poi dovuto fronteggiare le tante voci in merito alla sua rottura con Giorgia Soleri.

Online vale tutto e il contrario di tutto. Le prospettive e i fermo immagine hanno un peso e lui lo ha imparato a proprie spese. Per questo motivo ha deciso di pubblicare una storia Instagram che lo vede sul palco, mentre parla con il suo pubblico, e in parte lo redarguisce.

È chiaramente provato, grondante di sudore e acqua piovana, caduta in maniera copiosa su Milano, fino a trasformarsi in nubifragio nella notte. Nel filmato lo si vede sputare, in maniera controllata sul palco. Non un gesto di sfida o provocazione nei confronti dei fan, e neanche uno scherno ai loro danni.

Semplicemente un po’ di salivazione in eccesso che, si sa, online può trasformarsi in altro. Prevedendo titoli come “Damiano sputa sui fan”, il cantante ha deciso di mettere le mani avanti: “Prima di scrivere st*****te su TikTok, ho sputato sul palco”.