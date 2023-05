Damiano, attacchi social al nuovo look e ai tatuaggi: la sua risposta (epica)

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Giudizi su scelte personali, sul corpo, su un cambio di look o di stile: spesso i personaggi dello spettacolo si ritrovano sommersi di critiche, per aspetti strettamente privati della loro vita o del loro aspetto. E, nonostante si possa pensare che sia così, questo non accade solo alle donne. Lo sa bene Damiano dei Maneskin che ha dovuto fare i conti con gli attacchi social al suo nuovo look e ai tatuaggi che si è fatto imprimere sulla pelle.

Una serie di commenti che non sono passati inosservati, tanto da spingere il frontman della band a pubblicarli in una storia Instagram. Accompagnati da una risposta epica, anche perché lui è solito viaggiare alto rispetto ai rumors o ai commenti, e le sue parole ci inducono a riflettere se per forza, l’essere sotto le luci della ribalta, debba significare essere sottoposti a giudizi per ogni scelta personale.

Damiano, come ha cambiato il look e le critiche

Pochi mesi fa ha rasato la chioma selvaggia da sempre sua caratteristica di stile: infatti, dai capelli mossi e tenuti sempre abbastanza lunghi, è passato a un cortissimo.

Poi si sono aggiunti tre nuovi tatuaggi, questi recentissimi, che sono andati a sommarsi a quelli che già da tempo gli ornano il corpo. Damiano ne ha diversi, alcuni di questi, tra le altre cose, si legano alla sua carriera: infatti se lo si osserva bene si possono notare alcuni titoli di brani dei Maneskin. Gli ultimi tre disegni, invece, ritraggono dei personaggi manga come lui stesso ha mostrato in un post carosello su Instagram.

Il risultato? Critiche, ma non solo ai nuovi tatuaggi, quanto piuttosto al suo look in generale che evidentemente non è piaciuto a tutti.

In una storia Instagram del cantante se ne leggono alcuni: da chi gli dice che si è “rovinato”, a chi commenta parlando di “orrore” o affermando che è “inguardabile”, fino a chi lo accusa di fare di tutto per “diventare brutto” o lo attacca sottolineando che se prima era anche bello ora è soltanto bravo.

Insomma, commenti e giudizi che si scagliano soprattutto sulle sue scelte in fatto di stile. Parole, però, che questa volta hanno suscitato una reazione nel cantante: una risposta abbastanza epica e convincente.

Damiano, i cambi di look e il suo volare sopra le critiche

Se c’è una cosa che abbiamo imparato a conoscere, e ad apprezzare, di Damiano è la sua capacità di volare sopra le critiche. Lo dimostra il fatto che non si è mai fatto problemi non solo a cambiare il suo look, ma anche a mostrarsi con outfit che hanno spesso fatto discutere: look fluidi, provocanti e liberi, che hanno lasciato il segno.

La risposta alle critiche social, rara dal momento che di frequente le ignora le, segue questo aspetto ormai ben chiaro del suo carattere.

Infatti, a corredo di un collage di commenti che ha riportato nelle sue storie Instagram, ha scritto: “Il famoso prezzo da pagare”, un commento che ci appare non solo ironico ma anche provocatorio. La fama deve avere un prezzo? Senza dubbio, se la risposta a questa domanda fosse affermativa, il prezzo da pagare non dovrebbero essere le critiche gratuite allo stile, a scelte in fatto di look o di vita.

Damiano è solo l’ultimo di una serie di personaggi dello spettacolo che mostra – in qualche modo – il rovescio della medaglia della notorietà, basti pensare a tutte le volte durante le quali una qualunque vip ha dovuto leggere sotto i propri post commenti non richiesti. E a tutte le volte che hanno deciso di rispondere per le rime.