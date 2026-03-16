Dove Cameron senza Damiano e bellissima nell’abito gioiello con maxi coda

Dove Cameron ha partecipato da sola all'Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party 2026, ma lo ha fatto con un abito da sogno (e l'anello di fidanzamento in bella vista)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Dove Cameron

Mentre l’intero globo aveva gli occhi puntati sulla cerimonia degli Oscar 2026 e tutto ciò che la riguarda, un altro evento di grande importanza si svolgeva a West Hollywood: stiamo parlando dell’Academy Awards Viewing Party a cura della Elton John AIDS Foundation, tradizione annuale oramai irrinunciabile che, giunta alla sua trentaquattresima edizione, è riuscita a raccogliere ben venticinque milioni di dollari sin dalla sua nascita per sostenere la prevenzione e la cura dell’HIV in tutto il mondo. Basti pensare che solo l’edizione di quest’anno ha permesso di raccoglierne la straordinaria cifra di 10,6 milioni, riunendo numerose personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Ebbene, tra di queste, stavolta senza il suo futuro marito di fianco, c’era Dove Cameron avvolta in un abito da sogno.

Dove Cameron, maxi dress da sirena e anello in bella vista a West Hollywood

Non ci si può presentare ad uno sfarzoso evento con tanto di red carpet senza avere addosso un abito — almeno — altrettanto imponente: è questa la tacita regola che abbiamo imparato dalle star, o se non altro quella che Dove Cameron immancabilmente rispetta. All’Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party 2026 l’attrice ha puntato ancora una volta sul glamour classico ma condito da un tocco personale, attirando ogni sguardo.

Si trattava di una preziosa creazione firmata Versace, nera come la notte e dalla silhouette tanto sinuosa da farla quasi sembrare una bellissima sirena emersa dagli abissi. A catturare l’occhio era anche la presenza del corpetto gioiello finemente decorato, tra strati di perline e fili dorati, in netto contrasto con la gonna liscia e strutturata di lucido raso.

La vestibilità? Davvero impeccabile: il capo avvolgeva con estrema eleganza i fianchi dell’attrice prima di culminare in un ampio strascico dietro di lei, così come la chioma corvina acconciata in onde morbide.

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A completare il look d’impatto, e del tutto degnamente c’è da dire, era poi un solo accessorio (ma d’elezione) che durante la serata la protagonista di 56 Giorni si è divertita a far brillare bersagliata dalle luci dei flash: stiamo ovviamente parlando del vistoso anello di fidanzamento che Damiano David ha disegnato per lei in collaborazione con il gioielliere italiano Alessandro Bernini, di Bernini High Jewelry, realizzato in oro rosa 18 carati con diamanti naturali.

Damiano David e Dove Cameron si sposeranno in Italia (e sarà come in una fiaba)

Lo abbiamo saputo alla fine dello scorso anno, e da allora non abbiamo ancora smesso di sognare: Damiano David e Dove Cameron si sposano, e lo faranno in Italia.

“Lui è di Roma quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale”, ha raccontato la futura sposa intervistata da Entertainment Tonight. La lista degli invitati, oltretutto, sarebbe piuttosto lunga visti i moltissimi parenti del frontman dei Måneskin: “Damiano ha almeno un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati sarà lunghissima”, ha aggiunto divertita poco dopo.

E, stuzzicata in merito all’abito da sposa, ha infine anticipato: “Dovrò trovare un modo per disegnare un abito che rispecchi appieno la mia personalità. Non mi sento obbligata a rispettare un’idea specifica di come dovrebbe essere un matrimonio, ma questo non significa che alcuni dettagli non sembreranno tradizionali”. Non c’è ancora un modello, dunque, ma date le clamorose tenute da tappeto rosso dell’ex volto di Disney Channel siamo certe che toglierà il fiato.