Dove Cameron sfoggia il bellissimo anello di fidanzamento di Damiano

IPA Damiano David: chi è Dove Cameron, la nuova fidanzata

Lo avevamo già detto a fine ottobre: Dove Cameron era stata avvistata con un mega anello prezioso al dito, simbolo del suo amore con Damiano David, sbocciato a fine 2023. Fino ad ora, però, Dove era stata ben attenta a nascondere il solitario non appena avvistava i paparazzi, desiderosa di preservare la privacy e non divulgare – ancora – la notizia del fidanzamento ufficiale. In questi giorni, invece, è stata fotografata a Beverly Hills con l’anello in bella vista.

Come si legge su un sito specializzato, “l’anello presenta un diamante centrale a taglio cuscino circondato da un alone pieno e incastonato su una fascia pavé a gambo diviso. L’alone aggiunge ulteriore brillantezza e mette in risalto la pietra centrale, mentre il design a gambo diviso conferisce eleganza e dettagli raffinati. Anelli di fidanzamento con alone come questo stanno tornando molto di moda, fondendo il fascino vintage con la raffinatezza contemporanea”. “Il diamante è di qualità eccellente” avrebbe raccontato al settimanale Chi il gioielliere newyorkese dei vip. Damiano David, insomma, non ha badato a spese, segno che considera Dove davvero la donna della sua vita.

Dove, attrice e modella classe 1996, è stata precedentemente fidanzata con Ryan McCartan e Thomas Doherty, conosciuti rispettivamente sui set di Liv e Maddie e Descendants, mentre Damiano è stato fidanzato per 6 anni con l’influencer Giorgia Soleri con la quale si è lasciato definitivamente nel 2023 e della quale aveva detto: “Nulla contro di lei, ma Dove è la più importante”. E l’anello ne è la conferma.