Le tendenze per la cucina, tra alchimie materiche e tecnologie invisibili

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Glem Gas Glem Gas. Contrasti materici per una cucina dal carattere deciso

Il mondo della cucina contemporanea sta attraversando un cambio di paradigma definitivo. Non più solo spazio funzionale destinato alla preparazione dei pasti, l’ambiente domestico è diventato un vero e proprio altare della contemporaneità dove la tecnologia più avanzata si fonde con una ricerca estetica quasi mistica. I protagonisti assoluti di questa stagione sono i sistemi di cottura integrati e le nuove finiture materiche, capaci di trasformare l’elettrodomestico in un elemento architettonico silenzioso, potente e perfettamente integrato. Dal rigore minimalista di Falmec alla solennità di Glem Gas, fino alla rivoluzione tattile di Whirlpool, le innovazioni più recenti segnano il design d’interni dei prossimi anni attraverso un nuovo linguaggio fatto di sensazioni, comfort e armonia visiva.

Piani cottura aspiranti: l’essenzialità diventa sistema

Nel panorama dei piani cottura aspiranti, la nuova Brera Slim di Falmec si distingue per una capacità unica di integrazione nel piano di lavoro. Disponibile nelle dimensioni da 76 o 90 cm, questo sistema annulla visivamente la distinzione tra zona cottura e aspirazione, lasciando emergere un piano continuo interrotto solo da una sottile fessura funzionale.

Falmec

La vera innovazione risiede nella veste estetica, dove le finiture monocromatiche diventano esperienze tattili profonde. Le opzioni spaziano dal rigore del nero opaco e del grigio ultra-matt fino al calore sofisticato dello champagne, arrivando all’effetto travertino opaco, che porta la matericità della pietra naturale direttamente sulla superficie a induzione. Sotto la superficie batte un motore slim brushless potente e silenzioso. La versatilità tecnica è garantita dal filtro antiodore rigenerabile Carbon.Zeo Microtech, con installazione facilitata plug & play e aspirazione automatica che regola la potenza in base all’intensità della cottura.

Grandi superfici di cottura: lo spazio operativo senza confini

Per chi concepisce la cucina come un laboratorio creativo di grandi proporzioni, il Twins 118 rappresenta la nuova frontiera della dimensione operativa. Con una larghezza unica sul mercato di 118 cm, questo piano aspirante permette di gestire cinque zone di cottura simultanee, inclusa un’ampia area centrale da 280 mm e quattro zone con funzione Bridge. La superficie è rifinita con una speciale texture Matt anti-scratch, tecnologia che garantisce resistenza estrema ai graffi e durabilità eccezionale nel tempo.

Faber Twins

La configurazione modulare offre due soluzioni: il Flap, deflettore intelligente che direziona il flusso di aspirazione verso le zone attive, e la Smart Tower, che intercetta i vapori direttamente alla bocca delle pentole più alte, risolvendo uno dei limiti storici dei sistemi aspiranti integrati.

La cucina freestanding come oggetto sacro

Nata nel cuore dell’Emilia nel 1959, Glem Gas porta una visione che trascende la pura prestazione tecnica. Con la collezione AURA, firmata dal designer Marcello Cutino, il brand trasforma la cucina freestanding in un oggetto dal forte carattere architettonico. Il progetto ricollocano quello che spesso è percepito come un elemento rustico in un contesto d’alto profilo contemporaneo: la cucina diventa un luogo di trasformazione dove acciaio e vetro nero non sono semplici rivestimenti, ma materiali che dialogano costantemente con la luce ambientale.

Glem Gas

Il design di AURA si distingue per un segno grafico a forma di H estremamente rigoroso, che conferisce agli elementi una solidità architettonica e trasforma l’atto del cucinare in una performance silenziosa. L’elettrodomestico smette di essere uno strumento per diventare una presenza capace di generare serenità, permettendo di abitare il gesto del cucinare con una consapevolezza nuova.

Finiture opache e intelligenza artificiale in cucina

La nuova Collezione Matt di Whirlpool introduce un linguaggio progettuale che mette al centro la tattilità e l’estetica del comfort. Superfici opache e vellutate eliminano i riflessi fastidiosi e valorizzano le geometrie essenziali degli elettrodomestici, restituendo al tatto una sensazione di calore. Al cuore della collezione si trova la tecnologia 6° SENSO, che ottimizza automaticamente ogni parametro di funzionamento grazie a sensori di ultima generazione.

Whirpool

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale tramite l’AI Voice Assistant interpreta lo stato dell’elettrodomestico per offrire consigli personalizzati. Il forno con finitura Matt introduce la funzione Pizza 310°, capace di sfornare preparazioni di qualità professionale in soli dieci minuti. La tecnologia Cook4 permette di cucinare fino a quattro pietanze diverse contemporaneamente senza alcuno scambio di odori, mentre la tecnologia HeatControl garantisce un controllo della temperatura con una precisione di circa cinque gradi.

Il futuro della cucina: tecnologia e poesia dell’abitare

Le tendenze più recenti dimostrano come il settore stia convergendo verso una sintesi perfetta tra ingegneria d’eccellenza e una nuova poesia dell’abitare. La scomparsa visiva della complessità tecnologica, unita a una ricerca materica senza precedenti, sta trasformando la cucina in uno spazio in cui l’intelligenza umana e la sensibilità dei sensi si fondono con la materia. Il comune denominatore resta la volontà di elevare il quotidiano attraverso un design che non si limita a servire l’uso, ma racconta una storia di bellezza e innovazione.