Chi è Alfredo Baldi, il marito di Milena Vukotic

Alfredo Baldi è il marito di Milena Vukotic e ha incontrato l’attrice quando entrambi erano già molto adulti.

Milena aveva 60 anni e non si era mai sposata. L’attrice ha dedicato tutta la sua vita al cinema e all’arte e solo in tarda età ha incontrato l’uomo che l’ha fatta ‘capitolare’.

Lui, Alfredo, ha otto anni meno di lei. È un critico cinematografico e storico del cinema molto conosciuto e stimato, docente all’Università La Sapienza e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quando si sono incontrati, Milena era una donna con una lunga e prestigiosa carriera sia in teatro che al cinema. Da Strehler a Fellini, fino ad arrivare a Paolo Villaggio che le regalò una popolarità insuperata con il ruolo di Pina, la moglie di Fantozzi. La Vukotic aveva, con la sua grazia e il suo talento, stregato tanti nomi importanti dello spettacolo italiano che l’avevano voluta protagonista delle loro opere.

Un incanto derivato dalla bravura, ma anche dall’eleganza innata dell’attrice di origine montenegrina, da sempre molto riservata, ma che il pubblico televisivo ha potuto apprezzare e conoscere meglio, anche grazie alla sua partecipazione come concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Il garbo e l’eleganza di Milena hanno veramente stregato i giurati e il pubblico di RaiUno, ma il momento più magico della sua partecipazione allo show, è stato senz’altro quando, a sorpresa, sul palco è arrivato Alfredo, che pur per sua ammissione ‘negato per la danza’, ha voluto fare una sorpresa indimenticabile alla moglie. E vedendoli danzare insieme, la profondità e la delicatezza del loro grande amore, è stata subito evidente.

“L’ho conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e – ha raccontato Alfredo – mi è piaciuta subito. Però ero timido, anche più di lei. C’è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia”.

Una volta insieme però, non si sono più lasciati, e le caratteristiche di Milena che colpiscono il pubblico che la segue, sono anche quelle che hanno fatto innamorare Alfredo, che ha raccontato: “Ho visto subito da come parlava, da come lavorava, che aveva dentro di sé qualcosa di speciale, di molto serio, di molto profondo.”

Una volta scoccata la scintilla, Alfredo ha dovuto sudare per far diventare Milena Vukotic sua moglie. L’attrice vive in un mondo, quello del teatro, che definisce di ‘vagabondi’, e l’idea di un impegno così importante – probabilmente – un po’ la spaventava. Alfredo però non ha mollato, ci ha messo addirittura un anno per superare le resistenze dell’attrice, ma ha perseverato e ha vinto. Anzi, hanno vinto tutt’e due, perché Milena Vukotic, questo marito, letteralmente lo adora.

“Se sono innamorata di lui? Non è possibile non esserlo.” Ha confessato la Vukotic ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove l’attrice ha svelato anche un curioso retroscena della sua vita coniugale. Quello tra Alfredo e Milena è un’unione piena d’amore, tra due persone che si sono incontrate già con una vita alle spalle, per questo hanno deciso di continuare a vivere in case separate, ma collegate dallo stesso balcone, anche dopo il matrimonio.

“È una cosa molto civile – ha spiegato Milena – a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi”. Una sorta di formula magica per conciliare una vita ‘da vagabondi’ abituati ai propri spazi e un amore grande e forte, pieno di grazia e rispetto, che abbraccia, ma non soffoca.