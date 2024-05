Fonte: IPA Le gemelle Kessler hanno fatto testamento

Tra le più frequenti domande rivolte a Google dagli italiani, negli ultimi giorni, c’è: “Le gemelle Kessler sono morte?” La risposta è no. Le ballerine più famose della tv sono vive, in buona salute e indossano splendidamente i loro 87 anni. Tuttavia, iniziano a pensare a quel che accadrà dopo e hanno già fatto testamento, con l’esplicita richiesta di restare per sempre l’una accanto all’altra.

Il testamento delle gemelle Kessler

Sagge, pragmatiche e lungimiranti le cosiddette fate dalle gambe lunghe della televisione italiana non lasciano niente al caso. E pare stiano preparando fin nei minimi dettagli anche il futuro trapasso a una vita migliore. Al tabloid tedesco Bild, le gemelle Kessler hanno raccontato dei loro programmi per il post-vita, affermando di voler restare “unite anche nella morte”.

Letteralmente: “Dopo la morte vogliamo restare insieme, possibilmente in un’unica urna” hanno dichiarato le gemelle più famose del piccolo schermo. Alice ed Ellen, 87 anni a testa, hanno già fissato tale volontà nel loro testamento. Documento in cui si parla di un’urna parecchio affollata, in cui le showgirl vorrebbero includere anche le ceneri della mamma (defunta nel 1997) e dell’amato barboncino Yello, che proprio dalla madre fu lasciato loro in eredità.

“Lo amavamo più di ogni altra cosa. – hanno raccontato le Kessler del cucciolo peloso – Era sempre una grande gioia tornare a casa e vedere quanto era felice il cane con i suoi due proprietari”. E per replicare tale gioia anche nell’aldilà, le gemelle ottuagenarie sperano di poter continuare ad averlo al fianco anche al cimitero: “Speriamo vivamente che questo desiderio possa essere esaudito”.

È possibile farsi tumulare con il cagnolino?

A fronte della complicità e del legame che da sempre lega Alice ed Ellen, insieme sul palcoscenico e nella vita senza lasciarsi mai, la loro richiesta appare perfettamente logica. Eppure, le loro ultime volontà sono alquanto inusuali e i giornalisti di Bild si sono chiesti se sia davvero possibile farsi seppellire in compagnia, includendo persino un cane.

E purtroppo – seppur fosse prevedibile – pare che il desiderio delle Kessler sia di difficile realizzazione. La domanda è stata posta a un’impresa di pompe funebri di Monaco. La risposta dell’impresario tedesco è stata secca: “In Baviera (terra natale e luogo di sepoltura delle showgirl) non è consentito seppellire due persone nella stessa urna”. Alice ed Ellen ad un certo punto saranno dunque costrette a separarsi. E a dire definitivamente addio anche a Yello: “Né è consentito seppellire un cane in un cimitero umano” è stata la sentenza dell’addetto ai lavori.