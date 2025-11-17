Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Ha scritto e realizzato servizi Tv prevalentemente di cronaca, politica, economia e spettacolo

IPA Gemelle Kessler: vita, curiosità e morte congiunta

Le gemelle Kessler sono state un duo artistico popolarissimo in Italia a partire dagli anni ’60. Arrivate dalla Germania dell’est hanno fatto perdere la testa agli italiani con i loro balletti super sincronizzati che mettevano in mostra le gambe lunghe. Dalle coreografie create per loro da Don Lurio sono nati dei tormentoni noti ancora oggi come “Dadaumpa”, “Pollo e Champagne”, “Concertino”. Bellissime e dall’immenso talento, le due sorelle sono entrate nella storia della televisione italiana come protagoniste del grande varietà nostrano.

Da dove vengono le gemelle Kessler

Le gemelle Kessler nascono il 20 agosto del 1936 a Nerchau, nella Germania orientale, figlie di un ingegnere meccanico, Paul, e della moglie Elsa. Si chiamano Alice ed Ellen e da sempre chiunque le incontrasse si chiede “chi è Alice e chi Ellen?”. Le due frequentano dall’età di sei anni la scuola di danza, a undici entrano nel programma di studio del Teatro d’Opera di Lipsia. A 18 anni, appena maggiorenni, fuggono dalla Repubblica Democratica Tedesca e si rifugiano nella Germania Ovest per iniziare la carriera di ballerine al Palladium di Düsseldorf. Dal 1955 al 1960 entrano nel corpo di ballo delle Bluebell Girls e si esibiscono al Lido di Parigi. Dopo alcune comparsate cinematografiche e dopo un’apparizione all’Eurofestival del 1959 sotto la bandiera della Germania Federale, si trasferiscono in Italia dove iniziano la carriera prima a teatro, poi al cinema e infine in tv.

Il successo in Tv

Alice ed Ellen si trasferiscono in Italia il 16 gennaio del 1961 quando partecipano a Giardino d’inverno sulla Rai. Il programma con la regia di Antonello Falqui, l’orchestra diretta dal maestro Gorni Kramer e le coreografie di Don Lurio dà un incredibile successo alle gemelle Kessler che lanciano brano come “Pollo e champagne” e “Concertino“. Dato l’apprezamento che il duo genera nel pubblico italiano, la Rai decide d’includerle nel cast di Studio Uno, in cui cantano la famosa sigla di apertura “Da da un pa”. Nel Bel Paese Alice ed Ellen diventano attive su più fronti, dagli spettacoli leggeri teatrali, ai programmi televisivi e compaiono al cinema ne “Il giovedì” di Dino Risi e in “I complessi” al fianco di Alberto Sordi.

Nel 1963 appaiono come danzatrici nel film americano “Sodoma e Gomorra” ma non riscuotono particolare fama negli Usa. Intanto conquistano la copertina della rivista Life. Altro tormentone lanciato dalle gemelle Kessler nell’edizione del 1965 di “Studio Uno” è la sigla “La notte è piccola”, una delle loro canzoni più celebri. Prendono parte a numerose trasmissioni come “La prova del Nove” e “Canzonissima” e realizzano vari 45 giri. Negli anni ’70 iniziano ad allontanarsi dalla Tv prediligento l’attività a teatro in commedie musicali. Da citare è l’anno 1974 dove vengono invitate al varietà del sabato sera “Milleluci”, condotto da Mina e da Raffaella Carrà e posano per l’edizione italiana del periodico Playboy, che tocca in quell’occasione il picco massimo di copie vendute fino ad allora.

Negli anni ’80 conducono in Rai le trasmissioni “Buonasera con… Alice ed Ellen Kessler”, “Al Paradise” e “La fabbrica dei sogni”. Nel 1986 decidono di tornare in Germania. Negli anni successivi continuano comunque ad apparire spesso nelle trasmissioni Tv italiane, nel 1990 partecipano come cantanti in gara a “Una rotonda sul mare”. Si cimentano per l’ultima volta come conduttrici nel 2004 per il varietà comico di “Super Ciro”. Dopo 30 anni d’assenza dal palcoscenico, nel 2011 tornano protagoniste a teatro del musical “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, una delle ultime apparizioni in Tv risale al 2014 quando salgono sul palco dell’Ariston come ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo

Vita privata e curiosità

Le gemelle Kessler vivono in simbiosi e sarebbero single. Non si sono mai sposate e non hanno avuto figli ma non sono mancate alcune relazioni con personaggi noti e liason chiacchierate. Ellen ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Umberto Orsini nata quasi per gioco. In un’intervista Orsini ha raccontato di aver chiesto a Guido Sacerdote e Antonello Falqui chi delle due gemelle fosse libera. Alice era fidanzata e Umberto iniziò a corteggiare Ellen. Sono rimasti insieme per quasi vent’anni fino alla scoperta dell’ennesimo tradimento da parte dell’uomo. Alice invece, nel 2016 da Barbara D’Urso ha raccontato: “Ellen è stata con Umberto Orsini per vent’anni, io sono stata con venti uomini in un anno!”.

Tra le relazioni più note di Alice c’è quella con il cantante francese Marcel Amont e la relazione con l’attore Enrico Maria Salerno quando lui era ancora sposato. Dopo 4 anni la storia finisce. “Era affascinante, ma era sposato e con figli…ci lasciammo”, ha rivelato in un’intervista. Un flirt scandaloso di gioventù di Ellen è stato invece con Burt Lancaster. Dopo averle viste ballare al Lido di Parigi, la star del “Gattopardo” inviò un invito per una festa alle gemelle allora diciannovenni.

Ad attenderle in realtà c’erano solo Burt Lancaster e il suo produttore, che poi se ne andò così come fece Alice. Ellen rimase sola con il suo mito e passarono una notte d’amore che a detta di entrambi non fu memorabile. Una curiosità è sulla lunghezza delle loro famose gambe: 105 cm per 178 cm di altezza. Nei primi anni in Rai, il direttore generale Ettore Bernabei le costrinse a indossare una calzamaglia nera molto coprente temendo che le gambe nude potessero turbare i benpensanti. Il 16 gennaio del 1961 le gemelle Kessler atterrarono per la prima volta in Italia, lo stesso giorno dell’inaugurazione dell’aeroporto di Fiumicino a Roma. Giulio Andreotti, incrociato a Bonn, le invitò a mangiare a casa sua.

“Abbiamo fatto una lunga chiacchierata – ha raccontato Ellen all’Ansa – Nel salutarci, si sbilanciò: venite a trovarmi a Fiuggi. Ci spiegò che sarebbe stata presente la moglie che avrebbe cucinato per noi. Non siamo mai andate”. Ultraottantenni Alice ed Ellen si continuano a mantenere in forma con 40 minuti di attività fisica al giorno e sarebbero ancora in grado di fare la spaccata. Negli anni ’60 sarebbe stato proposto alle gemelle Kessler un film con Elvis Priesley ma lo rifiutarono perché Ellen era tornata a casa dal suo fidanzato. Qualche anno fa hanno rivelato che tornerebbero volentieri davanti alla macchina da presa, magari per una pellicola di Woody Allen oppure, tra gli italiani, da Paolo Sorrentino.

Il suicidio assistito

Hanno scelto di morire insieme, così com’erano vissute. L’ultimo saluto reciproco nella propria casa in Baviera e poi nulla più per Alice ed Ellen (89 anni). Le gemelle Kessler, forti e iconiche, hanno scelto di andar via secondo i propri termini.

Vivevano da tempo a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, in due appartamenti confinanti. A separarle soltanto una parete scorrevole, sintomo di un legame profondo e indissolubile. Avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, pratica ammessa in Germania in presenza di determinati requisiti. Ancora un muro sociale abbattuto. Ancora un gesto che potrebbe essere cruciale per la strada di tanti altri.

