La storia delle gemelle siamesi Hensel: Abby si è sposata

Fonte: Instagram/123RF Abby Hensel si è sposata

Una storia bellissima con un lieto fine degno di una fiaba: Abby Hensel, conosciuta come gemella siamese di Brittany, si è sposata con Josh Bowling, veterano dell’esercito e amore di una vita. Il loro percorso è noto al pubblico televisivo, che le aveva conosciute grazie al programma Abby and Brittany mandato in onda da TLC. Le due gemelle siamesi rappresentano un raro caso di dicefalia: le due sorelle 34enni hanno infatti due teste ma condividono il resto del corpo e tutti gli organi.

Il matrimonio di Abby Hensel nel 2021

La notizia del matrimonio è rimasta segreta fino al momento in cui le due gemelle non hanno deciso che era arrivato il momento di rendere partecipe il loro pubblico di TikTok. L’annuncio è arrivato con un video condiviso sul loro profilo, dal quale apprendiamo che Abby Hensel si è sposata con Josh Bowling, infermiere e veterano dell’esercito. La cerimonia non è recente e solo ora è stato deciso di pubblicare alcune immagini che testimoniano tutta l’emozione che hanno provato quel giorno.

Nel video, Abby si mostra con la sua gemella siamese Brittany vestita con un abito bianco bellissimo, che racchiude tutta la gioia vissuta in quel momento. “Diventeremo mamme”, aveva detto Brittany in occasione del documentario in cui avevano raccontato la loro vita. “Non sappiamo ancora come succederà”, aveva però specificato, dato che – nella loro rara condizione – condividono anche gli stessi organi riproduttivi oltre a tutto il corpo.

La storia delle gemelle Hensel

Abby e Brittany Hensel sono nate a marzo 1990 nel Minnesota. Al momento della nascita, i loro genitori – Patty e Mike – avevano deciso di non sottoporle all’operazione che avrebbe potuto dividerle perché rischioso per la loro vita. Le bambine avrebbero potuto non sopravvivere all’intervento, possibilità che mamma e papà avevano escluso categoricamente. La loro condizione è infatti piuttosto rara. Sono gemelle siamesi dicefale quindi condividono un unico corpo ma con due teste: Abby, la sposa, è la ragazza sulla destra mentre Brittany è sulla sinistra.

La loro storia è conosciuta in tutto il mondo e da tantissimi anni. Non si sono mai nascoste e, anzi, hanno voluto raccontarsi spesso in televisione senza mai perdere la gioia di vivere. Le abbiamo viste bambine nel 1996 al The Oprah Winfrey Show. Da qui, la grande attenzione dei media verso di loro che le ha portate ad avere un documentario personale che racconta la loro vita, anche quella quotidiana. Vediamo perciò che si sono abituate a fare tutto: dalla guida di un motorino fino ai traguardi più importanti. Hanno anche coronato il sogno di avere un lavoro bellissimo e per il quale hanno lottato moltissimo: sono infatti insegnanti in una scuola elementare e vivono nel Minnesota, dove presumibilmente è stato celebrato il matrimonio.

I casi di gemelli siamesi dicefali nel mondo

Il nome assegnato ai gemelli siamesi deriva dalle parti del corpo che condividono. Nei toracopagi, ad esempio, l’unione avviene all’altezza del petto e faccia a faccia. Talvolta hanno un cuore in comune. Gli omfalopagi sono uniti a livello dell’ombelico e condividono fegato e apparato digerente. I pigopagi sono invece uniti schiena contro schiena; i craniopagi sono fusi per la testa e non per il viso a differenza dei cefalopagi che invece sono uniti per la testa e la parte superiore del corpo. Gli ischiopagi sono uniti per il bacino, i rachipagi per la colonna vertebrale.

Abby e Brittany Hensel sono gemelle siamesi parapagi dicefali (parapagus dicephalus), quindi unite lateralmente e con due teste. Hanno un corpo unico ma leggermente più largo del normale, quindi la loro fusione è completa. Hanno due braccia, anche se inizialmente erano tre (la terza era rudimentale ed è stata rimossa chirurgicamente).

Condividono il fegato, la vescica e l’intestino crasso. Hanno due seni e un unico sistema circolatorio che alimenta due cuori e un apparato riproduttivo unico. Hanno inoltre due colonne vertebrali e due midolli che si fondono in un unico coccige, due stomaci, quattro polmoni parzialmente fusi, due intestini tenui e tre reni. I dicefalici rappresentano circa il 10% dei siamesi in tutto il mondo. In pochi sopravvivono all’infanzia, se facciamo eccezione per alcuni casi rari, e i passi in avanti della chirurgia permettono di separare i gemelli. Nel caso di Abby e Brittany, era stato ritenuto improbabile che potessero sopravvivere all’intervento.