Simone Ruscetta: il “Forrest Gump” di Modena cammina per 10.000 km

Fonte: Ufficio Stampa Simone Ruscetta Simone Ruscetta, il "Forrest Gump" di Modena

Simone Ruscetta, noto come il “Forrest Gump” di Modena, è pronto a festeggiare un compleanno straordinario raggiungendo il traguardo dei 10.000 km percorsi a piedi sul Cammino di Santiago di Compostela. Questo straordinario risultato è il culmine di un viaggio iniziato quasi per caso nell’agosto del 2017, trasformato nel tempo in una passione irrefrenabile e in una missione di vita.

La storia di Simone Ruscetta è quella di un uomo che ha trovato nella semplicità del cammino un modo per rivoluzionare la sua vita e quella di migliaia di altre persone. Nato nel 1972 in provincia di Modena, Simone ha trascorso quasi trent’anni ai microfoni di Radio Bruno, una delle più importanti emittenti radiofoniche del nord Italia. Tuttavia, il suo incontro con il Cammino di Santiago nel 2017 ha segnato un punto di svolta nella sua esistenza.

Il primo tratto del Cammino di Santiago, percorso quasi per gioco, ha acceso in Simone una passione che lo ha portato a pubblicare un manuale su Amazon intitolato Come fare il primo Cammino di Santiago. Questo libro, che ha aiutato oltre 13.000 persone a organizzare il proprio cammino, ha rappresentato solo l’inizio della sua nuova avventura.

Il Cammino di Santiago: un viaggio di trasformazione

Da quel momento, Simone Ruscetta ha dedicato la sua vita a esplorare e condividere l’esperienza del Cammino di Santiago. Ha percorso per oltre 70 volte i percorsi più popolari, come il Cammino Francese, il Cammino Portoghese, il Cammino Inglese e il Cammino di Finisterre, accompagnando gruppi di camminatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Il traguardo dei 10.000 km sarà raggiunto proprio a Capo Finisterre, uno dei luoghi più iconici e mistici del percorso. Conosciuto come “la fine della terra” sin dall’epoca romana, Finisterre è il punto in cui i pellegrini terminano il loro viaggio verso Santiago e iniziano il ritorno a casa. Per Simone, tuttavia, questo traguardo rappresenta solo un’altra tappa nel suo continuo viaggio di scoperta e condivisione.

Dopo una breve pausa, Simone ricomincerà il suo cammino con l’obiettivo di arrivare al viaggio numero 100 nell’estate del 2025. Questa impresa straordinaria non è solo un record personale, ma un esempio di determinazione e dedizione che ispira migliaia di persone.

L’incredibile trasformazione personale e professionale

Il viaggio di Simone Ruscetta non si limita ai sentieri del Cammino di Santiago. La sua passione lo ha portato a fondare Primo Cammino di Santiago, una delle principali community social dedicate al Cammino, con oltre 70.000 followers. Questa piattaforma non solo offre supporto e consigli ai pellegrini, ma crea anche una rete di connessioni e condivisione che arricchisce l’esperienza di tutti i partecipanti.

Nel 2022, Simone ha preso la decisione coraggiosa di lasciare la sua carriera radiofonica per dedicarsi completamente al Cammino. Da allora, ha organizzato e accompagnato oltre 73 viaggi di gruppo, camminando con più di 1000 persone di ogni età e provenienza. Tra i suoi compagni di viaggio ci sono stati gruppi della LILT, del CAI e di molte altre realtà associative, dimostrando come il Cammino possa essere un’esperienza di crescita personale e comunitaria.

Simone Ruscetta sta attualmente lavorando a Viva la Vida, il suo primo romanzo, che uscirà nell’autunno del 2024. Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo nella sua missione di ispirare e motivare gli altri attraverso le sue esperienze e la sua passione per il Cammino di Santiago.