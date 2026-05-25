Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Igor Protti

Dall’estate 2025, Igor Protti è stato costretto a mettere in standby la propria quotidianità: affetto da una grave forma di cancro al colon, l’ex calciatore si sta sottoponendo a impegnative terapie. Quando la vita ti mette di fronte a una prova del genere, non è facile riuscire a trovare la forza di continuare a essere presenti per gli altri. Eppure Protti, nonostante tutto, ha scelto di essere al fianco della figlia Noemi nel momento per lei più importante, accompagnandola fino all’altare nel giorno del suo matrimonio, così come da tradizione.

Insieme alla figlia Noemi verso l’altare

Nulla è più forte dell’amore di un papà. Neppure il dolore causato dalla malattia è riuscito a frenare Igor Protti, che ha accompagnato la figlia all’altare nel giorno del suo matrimonio. Il toccante momento è stato raccontato dallo stesso calciatore, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso una foto che lo mostra stretto alla sua Noemi mentre, dall’altro lato, il figlio Nicholas Flavio lo aiuta a percorrere la navata.

Il bomber che ha fatto grande la squadra del Bari ha in seguito condiviso alcuni dei momenti più belli dell’emozionante giornata. Si mostrano i due sposini, felici e innamorati, uscire dalla Chiesa sotto una cascata di riso e, infine, il romantico taglio della torta al chiaro di luna. “Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!”, ha scritto l’orgoglioso papà.

“Rivivrei questo giorno altre mille volte, è stato un matrimonio bellissimo, un matrimonio pieno di amore, di forza, di tenacia“: è il commento di Patrizia Masi, moglie di Igor e mamma di Noemi. “Hai portato nostra figlia all’altare con il cuore pieno di gioia, – prosegue – sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”.

Il web si stringe attorno a Igor Protti

Igor Protti è uno sportivo e non è avvezzo all’utilizzo dei social. Il suo profilo Instagram non vanta cifre da capogiro ma, sotto al post che racconta del matrimonio di Noemi, i commenti sono stati tantissimi: Protti è uno dei più amati del calcio italiano, nel cuore dei tifosi biancorossi, ma non solo. Oltre a migliaia di fan, anche volti noti hanno porto le proprie congratulazioni al campione, lodandone la forza e il coraggio.

Il commento più toccante, senza neppure il bisogno di usare le parole, è quello di Arianna Mihajlovic. Tanti cuori anche da Nichi Vendola, dal ciclista Paolo Bettini e dal giornalista sportivo Giovanni Guardalà. Congratulazioni alla bellissima sposa e al suo incredibile papà anche da parte del cantautore Biagio Antonacci.

L’eroe romantico del calcio

Igor Protti, capo marcatore del Bari negli Anni ’90 e tra i campioni più vincenti e amati dai tifosi pugliesi, fu soprannominato “l’eroe romantico del calcio” per una filosofia di gioco poetica e mai aggressiva. La scorsa estate, il campione 58enne ormai in pensione aveva annunciato sui social l’arrivo di “uno sgraditissimo ospite”. Protti raccontò di essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, per iniziare poi le cure contro il cancro. Da allora la città di Bari continua a omaggiarlo con canti allo stadio, murales e dolci segni di vicinanza.